ETV Bharat / state

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିବାଦ; ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ, ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ଦାବି

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ, ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Digha Jagannath Temple
ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 11:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଧାମ ଶବ୍ଦ ହଟାଯିବା ପରେ ଆଉ ଏକ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ଜୀବନ୍ୟାସ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ । ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାଭୂମି । ଏଠାରେ କରାଯାଉଥିବା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ହେବା ଉଚିତ । ଏହ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ସମେତ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ । ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ । ତେଣୁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ (ETV Bharat)
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂଳପୀଠ ହେଉଛି ଧାମ । ଏହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଧାମ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛିନ୍ତି ।

ସେହପରି ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି । ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ବିଧିର ଖୋଲା ଉଲଘଂନ । ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦାରୁରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ତେଣୁ ଦୀଘାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରି ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦାରୁରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଏକ ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରହିବ । ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ ।"

ଦାରୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଦାବି:

ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରାଜନୀତିକ ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାମ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ଧାମ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଯାଇଛି ।

ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଧାମ ହଟାଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦାରୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୁଏ । ତେଣୁ ଏହି ବିଧି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁ ରୀତିନୀତି ଯାହା ଅଛି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହଉଛି ସେଠାରେ ଦାରୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ ।"

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଉପରକୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତୀ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯଦି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତୀରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଦାରୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ । ଦାରୁରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଥ ଉପରକୁ ନେବା ଉଚିତ ।

'ମମତାଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା'

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପଥରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ନକରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି । ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା । ସେ ମୋର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । କେତେକ କୁଚକ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଥିଲେ । ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଧାମ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦାରୁ ନିର୍ମିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଥ ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତୁ । ପଥର ମୂର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା କରଯାଉ ।"

ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିନ୍ଦା:

ସେପଟେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହି । ଇସ୍କନ ଅଦିନରେ କରୁଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ବିରୋଧ ହେବା ଉଚିତ । ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବା ଉଚିତ । ଅତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଇସ୍କନ ଅୟୋଜନ କରିବା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ବିଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ । ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଅୟୋଜନ ବନ୍ଦ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ।

ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ସଦସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଯଦି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଳନ ହୋଇପାରୁଛି ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଦିନିରେ ପାଳନ ହେବ । ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିହାତି ଜରୁରୀ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଦୀଘାରୁ ହଟିଲା ଧାମ ଶବ୍ଦ: ପୁରୀ ଟାଉନ ହଲ୍‌ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ 'ଧାମ' ନାମକରଣ ହଟାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ

ମୋହନଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ; ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

DIGHA JAGANNATH TEMPLE CONTROVERSY
DIGHA JAGANNATH STONE IDOL
ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର
ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ବିବାଦ
STONE IDOL CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.