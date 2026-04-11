ଅନୁଗୋଳରେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଛିଡୁନି ଅଙ୍କ, ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଜନଶୁଣାଣି ଶେଷ
ବିମଲା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରକୁ ନଆସି ବି ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ ।
Published : April 11, 2026 at 4:44 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରପଡା ଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମେସେର୍ସ ଭିମଲା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆଜି ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଶିବିରରେ ଅନୁଗୁଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାୟାଧର ବେହେରା, ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲଦାର ମାନସ ରାୟ, ସୃଷ୍ଟି ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ କୈଳାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଏକ ମଲ୍ଟି ମୋଡାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଭାଗିରଥିପୁର, ଦୁର୍ଗାପୁର, ଜରପଡ଼ା ଏବଂ କୁମାରସିଙ୍ଗ ଏହି ୪ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୪୦ ଏକର ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୧୪ ଏକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । କିଛି ଲୋକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଇ ନଦେବାକୁ ମତ ଦେଇଥିଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଦୌ ଜମି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଶିବିର ବାହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୋହଲା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଭଳି ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜେରେଙ୍ଗ ଗାଁ ର ଜୀବନ ସାହୁ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା,"କମ୍ପାନୀ ହେବ ନ ହେବ ପ୍ରଶାସନର ହାତରେ । କମ୍ପାନୀ ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ । କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ବି କ୍ଷତି ହେବ । ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
ସେହିପରି ଜରପଡ଼ା ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ସେମାନେ କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଜମି କିଣିଥିଲେ । ଏବେ ସେହି ଜମିକୁ ପ୍ରଶାସନ ନେଇ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହା ସେମାନେ କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦିଲୀପ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ସେ ୧୬ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠାରେ ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଯାହା ସେ କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ବିମଳା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦେଶକ କୈଳାସ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏକ ରେଲୱେ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଯାହା ସମ୍ଭବ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର, ତାକୁ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି । ବୈଠକର ବିବରଣୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ । ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।"
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଜରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୋଇଲା ପରିବହନର ହବ୍ । ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା, ଲୋକେ ଏହାର କେତେ ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ନା କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ହୀନସ୍ତା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରାଏଲରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହିଳା ହାବିଲଦାର ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ SP ଅଫିସ ଘେରାଉ କଲା BJD, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କଲା
