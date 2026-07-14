କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା; କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାରି ହେଲା SOP
କେଜିରୁ ପିଜି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରଖାଯାଇଛି । ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭୫% ଉପସ୍ଥାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 14, 2026 at 5:50 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 6:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେଜିରୁ ପିଜି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରଖାଯାଇଛି । ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭୫% ଉପସ୍ଥାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । କୋହଳ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉପସ୍ଥାନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୬୫% ରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି । ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ।
ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି । ଫି' ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ SOP ଜାରି କଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ SOP ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫି' ଛାଡ଼ ଲାଗୁ ହେବନି । ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଫି' ଛାଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ । ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ୭୫% ଉପସ୍ଥାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିୟମିତ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ।
ତବେ NCC, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ରେଡ୍କ୍ରସ, ଆଇକାର୍ଡ ଫି' ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ସେମିଷ୍ଟର ଫି, କଲେଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଫି' ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ସରକାର କଲେଜକୁ ଦେବେ ।
ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବାଦ ପଡିବ
1) ଯୋଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଚାଳିତ ସେଲ୍ଫ-ଫାଇନାନିଂ ବା ସ୍ବ-ଅର୍ଥଲଗାଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
2) ଘରୋଇ (ଅନୁଦାନବିହୀନ / ସ୍ବ-ଅର୍ଥଲଗାଣ) ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ
3) ପତ୍ରବିନିମୟ ବା କରେସପଣ୍ଡେନ୍ସ ଶିକ୍ଷା
4) ସେଲ୍-ଫାଇନାସନିଂ ବା ସ୍ବ-ଅର୍ଥଲଗାଣ ଶିକ୍ଷା
5) ସରକାରୀ-ଘରୋଇ ଭାଗୀଦାରୀ ବା ପବ୍ଲିକ୍-ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ (PPP) ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଚାଳିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
6) ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଗତ /ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ଆଡମିଶନ ଫି
ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଆଡମିଶନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଫି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ରିଫଣ୍ଡ କରାଯିବ । ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଫେରିଯିବ । ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ତେବେ ତାହା କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟପଟେ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ ପିଲାଙ୍କ ଟଙ୍କା । ଆଡମିଶନ୍ ପରେ ୧୦ % ପ୍ରତିଶତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୧୫%, ଓ ଏହାପରେ ୨୫, ୨୫ ଓ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ 3 ଟି କିସ୍ତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
କେଉଁ କେଉଁ ଫି ବାଦ ପଡିବ
ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ନାମଲେଖା, ପୁନଃ ନାମଲେଖା, ନାମଲେଖା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ତାହା ପିଲାମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଫି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ (ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ) ଜ୍ଞାନୋଦ୍ୱୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନିୟମିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡିକର ଫି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଫି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟିକୁ ଫି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଗଠନ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପିଜିଆଇ-ଡି ରିପୋର୍ଟ; ଉତ୍ତମ ବର୍ଗରେ 8 ଜିଲ୍ଲା, ଶୀର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା..ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀ