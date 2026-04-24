କାଠଯୋଡିରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସେତୁ; ଦାଗୀ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଏହି ନିର୍ମାଣ କାମ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ବିହାରରେ ସେତୁ ଭୁଶୁଡିବା କାରଣରୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଟଣା ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 24, 2026 at 7:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କାଠଯୋଡି ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେତୁ ସହ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଛକକୁ ସଂଯୋଗ କରି ନୂତନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏସପିଏସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । 2023ରେ ବିହାରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ଉକ୍ତ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏସପି ସିଙ୍ଗଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ । ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଓଡିଶା ସରକାର କାଠଯୋଡି ନଦୀରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ଟ୍ଵିନସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକରେ ଗାଡି ମଟର । ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । କାଠଯୋଡି ନଦୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେତୁ ସହ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ନୂତନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକ - ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଛକକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକ ଟ୍ଵିନ ସିଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH-16 ଉପରେ ଭିଡ଼ କମାଇବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ସମୟ ଅପଚୟକୁ ରୋକିବା ଓ ସରକାରୀ ତଥା ନିଜସ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୈତ୍ୟ ନଗରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ । ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ GSTକୁ ବାଦ ଦେଇ 158 କୋଟି 88 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର 305 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସର୍ବନିମ୍ନ ଟେଣ୍ଡର ସଂସ୍ଥା ମେସର୍ସ ଏସ.ପି.ଏସ. କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡକୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା ।
ଏସ.ପି.ଏସ. କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହରଡଘଣାରେ ପଡିଛନ୍ତି । କାରଣ 2023 ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ ବିହାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ସୁଲତାନଗଞ୍ଜ ସହ ଖଗାରିଆର ଅଗୁୱାନୀ ଘାଟକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଥିବା 3.16 କି.ମି ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ ହଠାତ ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଥିଲା । 1710 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବାବେଳେ 30ଟି ପିଲାର ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଜଳସମାଧି ନେଇଥିଲା । ଏହି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ଏସ.ପି ସିଙ୍ଗଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ । ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ମାମଲା ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଁଚିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ନାମ ବଦଳାଇ ଏସପିଏସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରଖିଲା । ମାମଲାର ଫଇସଲା ହୋଇନଥିବାବେଳେ ଉକ୍ତ ବିବାଦୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ଵିନ ସିଟିରେ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟେଡ ଓ ବ୍ରିଜ ଭୁଶୁଡିଛି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ଦାୟିତ୍ୱ-
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ତ୍ରିଶୂଳିରେ ଟ୍ଵିନ ସିଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପର ପ୍ରବାହ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଵାଗତଯୋଗ୍ୟ ।3 କିମିର ବ୍ରିଜ ପ୍ରାୟ 160 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ବଡ଼ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବହୁତ ଦିଗକୁ ନଜରରେ ରଖିବାକୁ ପଡେ । ବ୍ରିଜ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିୟୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ । ପ୍ଲଗିଂ ଭଳି କଂକ୍ରିଟ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ । ଓଡିଶା ସରକାର ଏ ଦିଗକୁ ନଜର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋପାଳ ବେହେରାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର । ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂଜିନିୟରିଂ ସଂସ୍ଥାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟେଡ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ । ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଜ ଭୁଶୁଡିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ । ଯେତେବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ହେଉନା କାହିଁକି । ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇଂଜିନିୟରିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ଦରକାର ।"
ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ବିଭାଗ ଅବଗତ ଅଛି । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଉଚିତ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାଠଯୋଡି ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସମାନ୍ତରଳ ବ୍ରିଜର ଲମ୍ବ 3 କି.ମି. ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିବାବେଳେ ଆପ୍ରୋଚ ରୋଡକୁୁ ମିଶାଇ ଏହାର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3.5 କିି.ମି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରି 2025ରେ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ବଳରେ ଏସ.ପି.ଏସ. କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡକୁ ଏହି କାମ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର