ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନରେ ତିଆରି ହେବ ନୂଆ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ; ପହଞ୍ଚିଲା ଶାଳକାଠ, ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସାରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ନୂଆ ରଥ ତିଆରି ପାଇଁ ମହାରଣା ସେବାୟତ ୩୫୦୦ ସିଫ୍ଟ ଶାଳକାଠ ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦେଢ଼ ହଜାର ସିଫ୍ଟ ଶାଳକାଠ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

taldhwaj rath to be built with a grant of rs 1 crore in kendrapara
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 22, 2026 at 6:51 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା । ସର୍ବବୃହତ ରଥ ଭାବେ ସର୍ବଜନବିଦିତ ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି । ତେବେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତିନିମାସ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ମହାରଣା ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ।

ଆଜି ବଳଦେବଜୀଉ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବକ୍ରିଷ୍ଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'ନୂଆ ରଥ ତିଆରି ପାଇଁ ଆମର ମହାରଣା ସେବାୟତ ପ୍ରାୟ ୩୫୦୦ ସିଫ୍ଟ ଶାଳ କାଠ ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୁଲି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ହଜାର ସିଫ୍ଟ ଶାଳ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ଯାଜପୁର ବନବିଭାଗ ଅଧିନ ସୁକିନ୍ଦା ଓ ଟମକା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି।'

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେଶୀଘ୍ର ନୂତନ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ଆମେ ମହାରଣା ସେବାୟତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ମହାରଣା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ନୂତନ ରଥ ପାଇଁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ନୂତନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଇବୁ ।'

ଅନ୍ୟପଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ରଘୁନାଥ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, "ଆମର ରଥରେ ସର୍ବାଧିକ ଶାଳ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ତେଣୁ ଆମେ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଧରି ଦୁଇଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟି ଗତକାଲି ରାତି ୪ଟାରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରଲରରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ନିଜେ ADM ସାର ଆମ ସହ ରହି ଏହି କାଠ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ସମୟସୀମା ଯେତିକି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ସାରିବାକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମହାରଣା ଆବଶ୍ୟକ । କାଠ ଆହୁରି ୨୭ଶହ ରୁ ୨୮ଶହ ସିଫ୍ଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଘଡଘଡିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରମହଂସନାଥ ମନ୍ଦିର ଦଧିନଉତି, 92 ଫୁଟରୁ ଖସିଲା ପଥର

