ଯାଜପୁରରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ଥିତ ଚୋରଦା ଛକ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର । ଶିଶୁକନ୍ୟାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
Published : November 14, 2025 at 2:31 PM IST
New Born girl rescued, ଯାଜପୁର: ପୁଣି ଏକ ନବଜାତ କନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ଥିତ ଚୋରଦା ଛକ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର । ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନବଜାତକ ଉଦ୍ଧାର । ଯାଜପୁର ରୋଡ ମେଡିକାଲରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି । ଶିଶୁକନ୍ୟାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଗତରାତିରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର:
ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ଥିତ ଚୋରଦା ଛକ ନିକଟରୁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ ପୋଲିସ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା । ଶିଶୁଟିର ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଡ଼ାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।
ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା:
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା । ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସେହି ମହିଳା ନବଜାତକ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଏବେ ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ଓ ତାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ଡ଼ାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଶିଶୁ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସକ ଗୌତମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ୍ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡ଼ାକ୍ତର ଶିଶୁର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲେ । ଶିଶୁର ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଶିଶୁର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି । ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହରିପୁରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ, ତୋରଣ ଓ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜାରେ ମୋହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ବ୍ୟାସନଗରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କ ଭଷାଣ ଯାତ୍ରା, ଜମିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର