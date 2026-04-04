ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶ କଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା... ପିଲାଙ୍କ ହାତଧରି ମା’ ବାପା’ ଲେଖାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଶିଶୁବାଟିକାରେ ମିଶିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିଶିବ । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମଡେଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 4, 2026 at 3:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର:ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶ କଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା । କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ ଭବନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ ପରେ ପିଲାଙ୍କ ହାତଧରି ମା’, ‘ବାପା’ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଶିଶୁ-ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇବା ଏବଂ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 'ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ' ପ୍ରୟାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସଚେତନତା ଗାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁଗାଁରେ ବୁଲିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ।
ଶିଶୁବାଟିକାରେ ମିଶିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି
ଶିଶୁବାଟିକାରେ ମିଶିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶିଶୁବାଟିକାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିଶିବ ବୋଲି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଶିଶୁବାଟିକାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିବ । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହେବ ମଡେଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ । ୫ ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ । ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏପ୍ରିଲ ୨ରୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ
ଏପ୍ରିଲ ୨ରୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସହ ଖଡ଼ି ଛୁଆଇଁ ପିଲାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬ ରୁ ୮ ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ନାଗରିକ ସମାଜ ଭାଗ ନେବେ । ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ତାରିଖରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ରେ ବୁଲିବ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜନ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ‘ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ' ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସଚେତନତା ରଥ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ରେ ବୁଲିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଧାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା- ଗପ ରାଇଜ, ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆ ଓ ଖେଳଘର ସ୍ଥାନ ପାଇବ ।
ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା 'ଯାଦୁଇ ପିଟାରା' ବା ଯାଦୁ ପେଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ପେଡ଼ିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା, ପଜଲ, କବିତା ପୋଷ୍ଟର, ଗପ କାର୍ଡ଼, ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼, ଶିକ୍ଷକ ତାରା, ଅଭିଭାବକ ତାରା, ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଦୁ ପେଡ଼ି ରହିବ । ଏହାକୁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ।
ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,' ଓଡିଶାର ଶିକ୍ଷା ଇତିହାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କାର । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପିଲା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଂଚିତ ନହୁଅନ୍ତି, 100 ପ୍ରତିଶତ ଯେଭଳି ପାଠ ପଢିବେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତିରେ, ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ । ଶିଶୁର ମନରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରତି କିପରି ଭୟ ନୁହଁ, ଆଗ୍ରହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଗାଁରେ ହେବ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 22 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ବର୍ଷ 15 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବୁ । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ କରିବୁ । 5 ଏକରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ । ଶିକ୍ଷକ ମନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ । ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ପାଠ ପଢ଼ା ଗୀତ ନାଚ ଭଳି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଏହା ପ୍ରତି ପଂଚାୟତରେ କରାଯିବ । 6-7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ଶେଷରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରି ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କେହି ଯେମିତି ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ । ପିଲାମାନେ କିଭଳି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ସେନେଇ ବିଭାଗ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
