ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ: ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ

ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ । ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

The new academic calander 2026 has begun textbooks shortage tension among guardians
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 5, 2026 at 4:24 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ । ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନୂଆ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବହି ଛପା ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି ।

'ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଓ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ'
ଓଡିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସରକାର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ଦିବସ ପାଳନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ବିନା ବହିରେ କେମିତି ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ ସେ କଥା ଟିକେ ଭାବୁ ନାହାନ୍ତି ।" ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ପ୍ରତିଶତ ବହି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗ କହୁଛି । ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୁଲରେ ବହି ପହଞ୍ଚିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।

ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନ ମିଳିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ:
ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ (ସିବିଏସଇ) ବିଦ୍ୟାଳୟରେ9ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର NCERT ବହି ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ମହଜୁଦ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହି ମିଳିନଥିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅଧିକାଂଶ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି । "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି । କିଛି ସ୍କୁଲରେ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ 1 ରୁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ," କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ ।

'ପିଲାଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ମିଳିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ': ମନ୍ତ୍ରୀ
ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ନୂତନ ଭାବରେ ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା 50 ପ୍ରତିଶତ ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ଏପରିକି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବହି ଗଲାଣି । ବାକି ବହି ଗୁଡିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖରା ଛୁଟି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ।" ପିଲାମାନେ ସଠିକ ସମୟରେ ବହି ପାଇପାରିବେ ଏନେଇ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

