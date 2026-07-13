ETV Bharat / state

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ । ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଉଭାଯାତ୍ରା ଓ ରଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ, ଗୁରୁବାର ରଥଯାତ୍ରା । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Netrotsav Nabajouban Darshan Of Holy Trinity at Puri Srimandir
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nabajouban Darshan ପୁରୀ: ଅଣସରରୁ ବାହାରିବେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଅନବସରର ପଞ୍ଚଦଶ ଦିନ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଘଣା ଲାଗି ନୀତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଘଣା ଲାଗି ନୀତି ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ (ETV Bharat)

ଖଳି ପ୍ରସାଦ ବିଜେ:

ସେପଟେ ଜ୍ବରରୁ ଉଠିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବଜ୍ର କରିବାକୁ ଶୁଦ୍ଧସୁଆର ସେବକଙ୍କ ଘରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଲେପ । ଏହି ପ୍ରଲେପ ହେଉଛି ଖଳି ଲାଗି ନୀତି । ଘଣ୍ଟ, ଛତା, କାହାଳୀ ସହ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ବିଜେ ହୋଇଛି । ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ରଖି ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରିବେ । ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋପନ ସେବାରେ ବସ୍ତ୍ର ଆବରଣ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ରହିଛି । ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସୃଙ୍ଗାର ବା ବନକଲାଗି ନୀତି କରିବେ ।

Netrotsav Nabajouban Darshan Of Holy Trinity at Puri Srimandir
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ (ETV Bharat)

ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ:

ଆସନ୍ତାକାଲି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟା ୩୦ରୁ ପ୍ରଥମେ ପରିମାଣିକ ଟିକେଟ ଧାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ପରେ ୪ଟା ୩୦ରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ନୀତି ବହୁଳତା ପାଇଁ ସୀମିତ ସମୟ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଉଭାଯାତ୍ରା ଓ ରଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ନୀତି ରହିଛି । ଏଥି ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସମୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ଉଭାଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

Netrotsav Nabajouban Darshan Of Holy Trinity at Puri Srimandir
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ (ETV Bharat)
ଉଭାଯାତ୍ରା ଦିନ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରତିହାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନବଯୌବନରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଖଳି ଲାଗି, ବନକ ଲାଗି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି । ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ରୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଉଭାଯାତ୍ରା ଦିନ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଆଜି ବିଧି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘଣା ଲାଗି ନୀତି ଚାଲିଛି ।

ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଙ୍କ ତିନି ରଥକୁ ଏବେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ରଥରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉଛି । ଆଜି ତିନି ରଥ ଉପରେ କନା ମଣ୍ଡଣି ତଥା ରଥ ଉପରେ କପଡ଼ା ପକାଯାଉଛି । ବୁଧବାର ଉଭାଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ବିଜେ ପରେ ତିନି ରଥକୁ ଟଣାଯାଇ ସିଂହଦ୍ଵାର ଚକଡ଼ାକୁ ନିଆଯିବ ।"

Netrotsav Nabajouban Darshan Of Holy Trinity at Puri Srimandir
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ (ETV Bharat)
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି । ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ କେବଳ ବାକି ରହିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ।ରଥ ଯାତ୍ରା ଦିନ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି; ଗଜପତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେବାୟତ

ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ମନା, ଅଣସେବାୟତ ରଥରେ ଚଢ଼ିଲେ ହେବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

NABAJOUBAN DARSHAN
RATH YATRA 2026
ନେତ୍ରୋତ୍ସବ
ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ
SRIMANDIR NETROTSAV

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.