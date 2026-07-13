ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ । ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଉଭାଯାତ୍ରା ଓ ରଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ, ଗୁରୁବାର ରଥଯାତ୍ରା । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 13, 2026 at 5:34 PM IST
Nabajouban Darshan ପୁରୀ: ଅଣସରରୁ ବାହାରିବେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଅନବସରର ପଞ୍ଚଦଶ ଦିନ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଘଣା ଲାଗି ନୀତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଘଣା ଲାଗି ନୀତି ।
ଖଳି ପ୍ରସାଦ ବିଜେ:
ସେପଟେ ଜ୍ବରରୁ ଉଠିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବଜ୍ର କରିବାକୁ ଶୁଦ୍ଧସୁଆର ସେବକଙ୍କ ଘରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଲେପ । ଏହି ପ୍ରଲେପ ହେଉଛି ଖଳି ଲାଗି ନୀତି । ଘଣ୍ଟ, ଛତା, କାହାଳୀ ସହ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ବିଜେ ହୋଇଛି । ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ରଖି ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରିବେ । ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋପନ ସେବାରେ ବସ୍ତ୍ର ଆବରଣ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ରହିଛି । ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସୃଙ୍ଗାର ବା ବନକଲାଗି ନୀତି କରିବେ ।
ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ:
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟା ୩୦ରୁ ପ୍ରଥମେ ପରିମାଣିକ ଟିକେଟ ଧାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ପରେ ୪ଟା ୩୦ରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ନୀତି ବହୁଳତା ପାଇଁ ସୀମିତ ସମୟ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଉଭାଯାତ୍ରା ଓ ରଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ନୀତି ରହିଛି । ଏଥି ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସମୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ଉଭାଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରତିହାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନବଯୌବନରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଖଳି ଲାଗି, ବନକ ଲାଗି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି । ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ରୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଉଭାଯାତ୍ରା ଦିନ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଆଜି ବିଧି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘଣା ଲାଗି ନୀତି ଚାଲିଛି ।
ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଙ୍କ ତିନି ରଥକୁ ଏବେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ରଥରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉଛି । ଆଜି ତିନି ରଥ ଉପରେ କନା ମଣ୍ଡଣି ତଥା ରଥ ଉପରେ କପଡ଼ା ପକାଯାଉଛି । ବୁଧବାର ଉଭାଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ବିଜେ ପରେ ତିନି ରଥକୁ ଟଣାଯାଇ ସିଂହଦ୍ଵାର ଚକଡ଼ାକୁ ନିଆଯିବ ।"
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି । ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ କେବଳ ବାକି ରହିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ।ରଥ ଯାତ୍ରା ଦିନ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି; ଗଜପତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେବାୟତ
ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ମନା, ଅଣସେବାୟତ ରଥରେ ଚଢ଼ିଲେ ହେବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ