ETV Bharat / state

ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା; ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କୁଲସୁମ, ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପରିବାର ସହ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା

୨୫ ତାରିଖଠୁ ଟ୍ରେକିଂରେ ଯାଇ କୁଲସୁମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା

Nepal Floods
ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା; ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପରିବାର ସହ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁଲସୁମ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2026 at 10:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକାର ୱାର୍ଡ ନଂ ୨୩ ଅଞ୍ଚଳର ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀ କୁଲସୁମ ନିଗାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।ତାଙ୍କର ନିଖୋଜ ଖବର ଆସିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଶୀଘ୍ର ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ।

ତେବେ ଆଜି କୁଲସୁମ ନିଗାର (ଟ୍ଵିଙ୍କିଲ) ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି କୁଲସୁମ ।

ନେପାଳର ପୋଖରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ କୁଲସୁମ । ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ନେପାଳ ଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗତ ୨୫ ତାରିଖରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଶେଖ୍ ସଲାମତ ଉଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ । ଝିଅ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର ।

kulsum-nigar
କୁଲସୁମ ନିଗାର (ETV Bharat)


ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୧ ତାରିଖ ଦିନ ବାରିପଦା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ କଲକାତା ଯାଇଥିଲେ କୁଲସୁମ । ସେଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦୀପିକା ଏକ୍କାଙ୍କ ସହ ମିଥିଳା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯୋଗେ ବିହାରର ରକ୍ସୋଲରେ ଉଭୟ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ସେଠାରୁ ୧୨ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସହ ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଗେ ନେପାଳର ପୋଖରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ।


ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଟା ସମୟରେ ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ କୁଲସୁମ ବାହାରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେଠାରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ଟ୍ରେକିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଫେରିବା ପରେ ହିଁ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କୁଲସୁମ । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇ ପାରି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।

ତେବେ ନେପାଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର। ସେପଟେ କୁଲସୁମଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ ତରନମ୍ ନିଗାର ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲା ।

କୁଲସୁମଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ନେପାଳ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କୁଲସୁମଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜି ବାହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନେପାଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଲେ ପୁରୀର ରାକେଶ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଥୀ; ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବାରିପଦାର କୁଲସୁମ ନିଗାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା
KULSUM NIGAR TRACED
NEPAL FLOODS
ODIA MISSING IN NEPAL FLOODS
BARIPADA GIRL KULSUM NIGAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.