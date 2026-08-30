ନେପାଳ ବନ୍ୟା; ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି ଏବେବି ନିଖୋଜ
ବନ୍ୟା ପରେ ନେପାଳରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ୨ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତ ଫେରିଛିନ୍ତି । ପୋଖରାରେ ୭ ଖେଳାଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ
Published : August 30, 2026 at 6:46 AM IST
Nepal Floods ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ୪ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି । ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ବରଗଡ଼ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୁନ୍ନମ ଜୟକୃଷ୍ଣ ନେପାଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ତେବେ ଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୁନ୍ନମ ସାଇବିନ୍ଦୁ କୁମାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁନ୍ନମ ହରୀକ୍ଷାଙ୍କ ଏଯାଏଁ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ନେପାଳରେ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଯିବା ପରେ ଉଭୟେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଥିଲେ । ପତ୍ନୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥୀ କୁମାରୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ନେପାଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ଖୋରଧାର ଏହି ଦମ୍ପତି ଏବେ ବି ନେପାଳରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ନିଖୋଜ ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ମିଳିଛି । ବାରିପଦାର କୁଲସୁମ ନିଗାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଦୀପିକା ଏକ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରକ୍ସୌଲ ସୀମା ପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର କୋଚ୍ ଶ୍ରୀ ହଲିମଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ୬ ଜଣ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସମସ୍ତେ ନେପାଳର ପୋଖରାରେ ରହିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 675:
ସେପଟେ ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 675ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରାୟ 2500 ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDRRMA) ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 675 ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୟାସକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ଜିକାଲ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣ ନିଖୋଜ
ନେପାଳରେ ଆଉ ଏକ ବନ୍ୟା ବିପଦ; ତିବ୍ଦତ ପଟେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା ଡ୍ୟାମ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର