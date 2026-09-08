ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ: ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ୍ କଲା ଭରତପୁର ପୋଲିସ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରେଶକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 8, 2026 at 10:43 PM IST
Neighbor Raped in Bharatpur, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମପୁରରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଘରେ ପଶି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ୨୭ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା' ଏନେଇ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ମାମଲା (ନଂ.୭୭୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ହେଲା ପରେଶ ସାମଲ (୩୬) । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରେଶକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବା ସହ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭରତପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପରେଶ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଛି । ସାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଏକା ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହୁଛି । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୩୦ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ପୀଡିତାଙ୍କ ମା' ଓ ସାନ ଭଉଣୀ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବା ପରେ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଯେତେ ଡାକିବା ସତ୍ଵେ କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲେ । ସେମାନେ ଝରକା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ପୀଡ଼ିତା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ । କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରେଶ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପରେଶଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରେଶକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କାବୁ କରିଥିଲା । ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ପରେଶ ତାଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଇ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର