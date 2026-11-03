ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଅବହେଳା: ଗଞ୍ଜାମରେ ୨ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ, ଜଣଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଶେରଗଡ଼, ସୋରଡ଼ା, ଧରାକୋଟ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଚିକିଟି ଏବଂ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 3, 2026 at 7:57 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଓ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ । ଗଞ୍ଜାମର ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ ।
ତିନି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଜଣେ ମାର୍କେଟିଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ)ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଇଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ମାର୍କେଟିଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାଳକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣଛାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ ଅନୁଜ ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଶେରଗଡ଼, ସୋରଡ଼ା, ଧରାକୋଟ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଚିକିଟି ଏବଂ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁର ହାଲ୍ ଏବେ ବି ବେହାଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଳକ ଖଣ୍ଡୁରାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଘର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ହିଞ୍ଜିଳି-ଆସିକା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ଯାଇଛି।
ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ ମୋଟ ୧୭୦ଟି କେନାଲ, ଆନିକଟ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ରୁଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଦୁଇଟି ଆନିକଟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଜାନିବିଲ୍ ଆନିକଟ ନିକଟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେନାଲର ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଛି । ୧୯୯୦ ଓ ୨୦୧୩ର ବନ୍ୟା ଠାରୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଆଗାମୀ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମରାମତି ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଭାଗ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ମାଡରେ ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଛାରଖାର; ଗଞ୍ଜାମରେ 170 କେନାଲ, ଆନିକଟ୍ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, 3 ମାସରେ ମରାମତି ଟାର୍ଗେଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ GROUND REPORT: ରାତିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଘୋଡାହାଡ଼ ନଦୀ ବନ୍ୟାଜଳ, 48 ଘଣ୍ଟା ଜଳବନ୍ଦୀ ରହି ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କଲେ ଗଞ୍ଜାମର ଅନେକ ପରିବାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର