ମିଳିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା, ବଦଳିନି ସନ୍ଥକବୀ ଭୀମଭୋଇ ପୀଠର ଭାଗ୍ୟ

ଅବହେଳିତ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପୀଠ । ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ମଧ୍ୟ 8 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Published : April 1, 2026 at 6:45 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: "ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ...ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ" ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସାହିତ୍ୟ ଆକାଶର ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ତାରକା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଏକ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ କାଳଜୟୀ ବାଣୀ । ଯିଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଥାଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ତଥା ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସ୍ଥାନର ଦୁଃଖ ଏବେ ଅପ୍ରମିତ ।



ଅବହେଳିତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପୀଠ !

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ମଧୁପୁର ଓ କନ୍ଧରାରେ ରହିଛି ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପୀଠ । ମଧୁପୁର ଗାଁକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପୀଠ ବା ଆବିର୍ଭାବ ପୀଠ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧରା ଗାଁକୁ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି ପୀଠ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ପୀଠ କୁହାଯାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡିରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ରେଢ଼ାଖୋଲ NACର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଶିବରାମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଏଠାରେ ଯାହାସବୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା କଥା ତାହା କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।"

ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ପଡ଼ିଛି 60% ପାଣ୍ଠି:

ତେବେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ CMSA ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପାଣ୍ଠିର 40% ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 60% ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିମନ୍ୟୁ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହି ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କାମ ଚାଲୁଥିଲା । ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କାମ କିଛି ଦିନ କାମ ଚାଲିବା ପରେ ହଠାତ୍‌ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଆଜିକୁ 8 ମାସ ହେଲା କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ପୋଖରୀର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ, ଗେଟ କାମ କିଛି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଠା ତିଆରି ହୋଇଛି ସବୁ କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଛି । ଏହାସହ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ରାସ୍ତା ତଥା ଆମ୍ଫି ଥିଏଟର କିଛି ବି ହୋଇପାରିନାହିଁ ।"

ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦାବି

କନ୍ଧରା ପୀଠ ମହିମା ଧର୍ମବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆସ୍ଥାର ପୀଠ । ଏଠାରେ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସାଧୁ ସନ୍ୟାସୀମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ରହୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଏଠାରେ ଅଲେଖ ମହିମା ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ସନ୍ୟାସୀ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ।

ସାଧୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ତ୍ୟାଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଠାରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି । ଏଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହୋଇନାହିଁ । ଯେଉଁ ଘର କି କୋଠା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସବୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ରହିଛି । ଏଠାରେ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଆମେ ଏହି ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ।"

ସାଧୁ ସନାତନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡିରହିଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷପ ନିଅନ୍ତୁ ।"

ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ:

କନ୍ଧରା ସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପୀଠରେ ଥିବା ସ୍ମୃତି କୂପର ସଂରକ୍ଷଣ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ, ଆମ୍ପିଥିଏଟର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା । ଏହାସହ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନହେବାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏବେ ଶ୍ରୀହୀନ ଲାଗୁଛି । ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ।

ସ୍ଥାନୀୟ କଦଳୀଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରୁଥିଲା ସେ ବହୁତ ମନ୍ଥର ଗତିରେ କରୁଥିଲା । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିଲେ ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମକୁ 8 ମାସ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ।"


'ପୁଣିଥରେ ହେବ ଟେଣ୍ଡର':

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା CDO & EO ପ୍ରସନ୍ନ ପାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଳମ୍ବ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘କିଛି ଦିନ ହେଲା କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କେତେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ତାକୁ କଳାତାଲିକା କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ ।"

