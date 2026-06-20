ETV Bharat / state

ରାତି ପାହିଲେ NEET ପରୀକ୍ଷା; ଚାପ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ସଫଳତାର ଚାବି

ଆସନ୍ତାକାଲି NEET ପରୀକ୍ଷା । ରାଜ୍ୟର ୧୩୨ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୫.୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

NEET UG EXAM JUNE 21 2026
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ NEET UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 3:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ NEET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା । ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏହା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଚାପ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଚାପକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।

ରାତି ପାହିଲେ NEET ପରୀକ୍ଷା; ଚାପ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ସଫଳତାର ଚାବି (ETV Bharat Odisha)

ଆସନ୍ତା ଜୁନ 21 ତାରିଖ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନିଟ ପରୀକ୍ଷା । ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ । ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କେମିତି ରହିବା ଉଚିତ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେନେଇ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏନେଇ ପୁଣିଥରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଦାସ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଅବୁଝା ରୁହେ ତେବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝେ । ସମସ୍ତେ ଭଲ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଚାପ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ସାରଣୀ କରିଛି । ଯେଭଳି କି ମନରେ ଚାପ ଅଧିକ ନରୁହେ । ଯଦି କୌଣସି ପିଲାର ମାନସିକ ଭାବରେ ଚାପ ରହୁଛି ତେବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉକ୍ତ ପିଲା ସହିତ କଥା ହୋଇ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ।"

NEET UG EXAM JUNE 21 2026
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ NEET UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଲା, ସେ କଥାକୁ ଭାବିକି ଅଯଥା ଚାପ ବଢାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ କରିପାରିବା ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ । 24 ଘଣ୍ଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ଭଲ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଏବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ।

ଆଉ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗାଇଡ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପାଢ଼ା ଚାଲିଛି । ମନରେ ଚାପ ନାହିଁ । ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି । ପରିବାର ଆପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି. ପରୀକ୍ଷାରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ ନକରି ଆକ୍ସନ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି । "

Odisha NEET candidates
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ NEET UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ଆଉ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀପର୍ଣ୍ଣା କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଥିଲା । ଯେତେ ବେଳେ ଜାଣିଲି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ତାହା ଶୁଣି କିଛି ଦିନ ଚାପରେ ରହିଥିଲି । ଏବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି । ମୁଁ ମୋର 100 ଦେବି । ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ।"

ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅମନ କହିଛନ୍ତି," ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅଧିକା ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ରବିବାର ଦିନ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକ୍ସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବି । ଯେତିକି ସମୟ ସମ୍ଭବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଢୁଛି । ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାପରେ ନରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । "

ଏନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନସିକ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ସମ୍ରାଟ କର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଏହାକୁ ବହୁ ଚାପର ସହ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ସମାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ରହିଥାଏ । ତେବେ ମାନସିକ ଚାପରେ ନ ରହି ହାଲୁକା ମନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ନ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଉଚିତ୍ । ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ପଢା ପଢି ନକରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଡାକ୍ତର ସମ୍ରାଟ କର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାପ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେପରି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନକରେ ସେଥିପାଇଁ ଅବିଭାବକ ବୁଝା ସୁଝା କରିବା ଉଚିତ୍ । ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସମ୍ରାଟ କର ।

ସେପଟେ ଅଭିଭାବକ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବରେ କରାଯାଉ । ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟିଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ତେବେ ପିଲାମନେ ଚାପ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ନିଟ୍-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଡିଜିପିଙ୍କ ନଜର:

ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ୧୩୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଟ୍-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା, ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରର ନିରାପତ୍ତା, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା, ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆପାତକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମନିଟରିଂକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ,ସାଇବର ସେଲ୍‌କୁ ସତର୍କ, ଭ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଓଏମଆର ସିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ ୨୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୫.୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର ୨୭ଟି ସହରର ୧୩୪ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ ୫୬,୯୮୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରୀକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀର ନିରାପଦ ପରିବହନ, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ରହିବ କଡ଼ା ନଜର:
ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ଆବଶ୍ୟକ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ ହେବେ । ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଗୁଜବ, ଭ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଅସତ୍ୟ ଉପାୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିବ । ଏହା ସହିତ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା, ମହିଳା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା, ସିସିଟିଭି ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମାଗଣା ବସସେବା :
ରାଜ୍ୟ ସରକାର OSRTC ଏବଂ CRUT ପକ୍ଷରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ବସ୍ ବସ ସେବାର ସୁପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ମାଗଣାରେ ବସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି- ଅନୁଗୋଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ବ୍ରହ୍ଣପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟାଗଡ଼ା, ଭାବାନୀପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀ, ପୁରୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ସମେତ ପରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି. ଏହି ସେବା ପ୍ରମୁଖ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନିଃଶୁଳ୍କ ବସ୍ ସେବା ।



ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା:
ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ ୨୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୫ଟା ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର ୨୭ଟି ସହରର ୧୩୪ ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ୍ ୫୬,୯୮୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେବା ବନ୍ଦ:
ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେବା । ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି -2026 ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି କଟକଣା ଜୁନ 16ରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗୁ ରହିବ । ଏହା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ମେସେଜ ଏଡିଟିଂ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... NEET UG 2026 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଓ ମାର୍କିଂ ସ୍କିମ୍ ଜାରି କଲା NTA

TAGGED:

NEET UG EXAM JUNE 21 2026
NEET EXAM ODISHA 2026
NEET UG SECOND ATTEMPT
ନିଟ ପରୀକ୍ଷା 2026
NEET UG 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.