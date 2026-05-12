NEET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ, ପେପର ଲିକ୍ ପରେ NTAର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଚାପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ; ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି। ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : May 12, 2026 at 6:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର : ମେ' ୩ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ NEET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି।
ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନସିକସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତପସ୍ବିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବାର ଆଶା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଓ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, JEE ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଯଦି NEET-UG ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚାପ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଘର ଓ ଗାଁଠାରୁ ଦୂରେ ରହି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି NEET ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ।ସେହିପରି ଛାତ୍ର ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପଢ଼ି ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ମାନସିକ ଆଘାତ। NEET ପରୀକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନସ୍ତତ୍ୱବିଦ୍ ଉମା ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାନସିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ କଣ ହେବ ତାହା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଫଳରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଅଶୋକ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ କାରଣରୁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଣ୍ଡୁର ହେଉଛି। ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରାଙ୍କ୍ ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ସରକାର ଏହିପରି ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୩ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ NEET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷାରେ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପେପର ଲିକ୍ରେ ମୋଟ ୧୨୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମେଳ ଖାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ୯୦ଟି ବାୟୋଲୋଜି ଓ ୩୦ଟି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। NTA ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଜଡିତ କିଛି ଅନିୟମିତତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଓ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି NTA ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର