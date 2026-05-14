NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୋଳରେ ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା, ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : May 14, 2026 at 10:14 AM IST
NEET UG 2026 EXAM PAPER LEAK , ବ୍ରହ୍ମପୁର/କଟକ/ସମ୍ବଲପୁର/ଅନୁଗୋଳ: ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (NEET UG 2026) ବାତିଲ ହେବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଛାତ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାକୁ ନ୍ୟାସ୍ନାଲ ଟେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଦାହ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ରଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।
ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ NTA ପ୍ରତିବର୍ଷ NEET UG ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ମେ 3 ତାରିଖରେ NEET UG ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ, NTA ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ରବ୍ଦ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତନ୍ତୁ ଚକିତ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ କଣ ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
NEET ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟର୍ଥ: ଛାତ୍ରୀ
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମନସ୍ମିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଚଳିତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ୬୦ ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲି । ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଚକିତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ବହୁଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ପରେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା । ହେଲେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।'
ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ: ଛାତ୍ର
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଶାହିଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା "ଚଳିତଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ୬୪୦ ରୁ ୬୫୦ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲି । ପରୀକ୍ଷାରେ କଷ୍ଟକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲୁ । ମାତ୍ର NTA ପରୀକ୍ଷା ରବ୍ଦ କରିବା ପରେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ ।"
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର: ଛାତ୍ରୀ
ସମ୍ବଲପୁରର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା କହିଛନ୍ତି, "ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ବ୍ୟବଧାନ ଆସିଯାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କେବେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଜଣାନାହିଁ । ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସାରିଥିବେ, ପୁଣି ଏବେ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ ।"
'NTA ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପେପର ଲିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ହେବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାପରେ ରହିଥାନ୍ତି' ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା କହିଛନ୍ତି ।
'ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କୋଠର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେଉ '
କଟକର ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ପଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛୁ । ପିଲା ଏପରି ଖବର ପାଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦିନକୁ ୧୨ରୁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ । " ବାରମ୍ୱାର ଏପରି ଘଟୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର । ଏଥିସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କୋଠର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିିଛନ୍ତି ।
'ପିତା ମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି'
ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସମ୍ରାଟ କର ଏପରି ସମୟରେ ଚାପରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ନେଇ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ନପଡ଼ି ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପିତା ମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡି:
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ୱାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି । ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସଭାପତି ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କେବଳ ଗତକାଲିର ଖବର ନୁହେଁ ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4 ଥର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି । ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ବାରମ୍ୱାର ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।"
ଅନୁଗୋଳରେ ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧ:
NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଓ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନୁଗୋଳରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ BJD ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଗୋଳ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହିତ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ପୋଡ଼ିଥିଲେ । ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେବେଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଶରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲାଣି ସେବେଠାରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦଳ ଠେଲି ଦେଉଛି । ସରକାର କାହିଁକି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଦେଶରେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (NEET UG 2026) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ NTA ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଗିରଫଦାରୀ ଜାରି ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ୫୪୩୨ କେନ୍ଦ୍ରରେ NEET ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର /କଟକ/ସମ୍ୱଲପୁର/ଅନୁଗୋଳ