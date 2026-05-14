ETV Bharat / state

NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୋଳରେ ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା, ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

NEET UG Exam Exam Cancel effect on aspirants and parents Odisha BJD protested in Khallikot Angul
NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ: ଚାପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଅଭିଭାବକ, ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 10:14 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat


NEET UG 2026 EXAM PAPER LEAK , ବ୍ରହ୍ମପୁର/କଟକ/ସମ୍ବଲପୁର/ଅନୁଗୋଳ: ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (NEET UG 2026) ବାତିଲ ହେବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଛାତ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରା‌ଯିବାକୁ ନ୍ୟାସ୍‌ନାଲ ଟେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଦାହ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ରଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।


ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ NTA ପ୍ରତିବର୍ଷ NEET UG ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ମେ 3 ତାରିଖରେ NEET UG ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ, NTA ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ରବ୍ଦ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତନ୍ତୁ ଚକିତ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ କଣ ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

NEET UG 2026 exam cancelled: Candidates under pressure
NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ: ଚାପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ (ETV Bharat Odisha)

NEET ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟର୍ଥ: ଛାତ୍ରୀ
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମନସ୍ମିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଚଳିତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ୬୦ ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲି । ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଚକିତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ବହୁଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ପରେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା । ହେଲେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।'

ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ: ଛାତ୍ର
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଶାହିଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା "ଚଳିତଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ୬୪୦ ରୁ ୬୫୦ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲି । ପରୀକ୍ଷାରେ କଷ୍ଟକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲୁ । ମାତ୍ର NTA ପରୀକ୍ଷା ରବ୍ଦ କରିବା ପରେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ ।"

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର: ଛାତ୍ରୀ
ସମ୍ବଲପୁରର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା କହିଛନ୍ତି, "ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ବ୍ୟବଧାନ ଆସିଯାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କେବେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଜଣାନାହିଁ । ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସାରିଥିବେ, ପୁଣି ଏବେ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ ।"

'NTA ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପେପର ଲିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ହେବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାପରେ ରହିଥାନ୍ତି' ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା କହିଛନ୍ତି ।

'ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କୋଠର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେଉ '
କଟକର ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ପଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛୁ । ପିଲା ଏପରି ଖବର ପାଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦିନକୁ ୧୨ରୁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ । " ବାରମ୍ୱାର ଏପରି ଘଟୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର । ଏଥିସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କୋଠର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିିଛନ୍ତି ।

'ପିତା ମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି'
ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସମ୍ରାଟ କର ଏପରି ସମୟରେ ଚାପରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ନେଇ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ନପଡ଼ି ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପିତା ମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

BJD stages massive protest in front of Khalikot University
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଘୋର ବିରୋଧ (ETV Bharat Odisha)

ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡି:
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ୱାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି । ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ।


ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସଭାପତି ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କେବଳ ଗତକାଲିର ଖବର ନୁହେଁ ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4 ଥର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି । ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ବାରମ୍ୱାର ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।"

BJD faces fierce opposition in front of Angul College
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଗୋଳ କଲେଜ ଆଗରେ ଘୋର ବିରୋଧ (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁଗୋଳରେ ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧ:
NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଓ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନୁଗୋଳରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ BJD ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଗୋଳ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହିତ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ପୋଡ଼ିଥିଲେ । ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେବେଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଶରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲାଣି ସେବେଠାରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦଳ ଠେଲି ଦେଉଛି । ସରକାର କାହିଁକି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

Education Minister's poster burnt in Angul
ଅନୁଗୋଳରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଦାହ (ETV Bharat Odisha)

ଦେଶରେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (NEET UG 2026) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ NTA ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଗିରଫଦାରୀ ଜାରି ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ୫୪୩୨ କେନ୍ଦ୍ରରେ NEET ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଘଟଣା; ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିବାଦ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି

NEET-UG ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା: ଏବେ ଯାଏଁ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲାଣି CBI, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି

NEET ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ: ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କଲା CBI, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର /କଟକ/ସମ୍ୱଲପୁର/ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

NEET UG 2026
ODISHA BJD PROTEST
ନିଟ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା 2026
ଓଡିଶା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ
NEET UG 2026 EXAM PAPER LEAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.