ସରିଲା NEET UG ପରୀକ୍ଷା; ରାଜଧାନୀରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ, 26ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ 12,797 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ
ସରିଲା ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା l ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : June 21, 2026 at 10:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ନିଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ସହରର 26ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 12,797 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କିମ୍ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସରିଲା ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା-
ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି l ସାରା ଦେଶରେ ୫୪୪୦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୫ଟା ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନିଟ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା l ଓଡ଼ିଶାର ୨୭ଟି ସହରର ୧୩୪ ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ୍ ୫୬,୯୮୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ l
ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର OSRTC ଏବଂ CRUT ପକ୍ଷରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ବସ୍ ବସ ସେବାର ସୁପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା l ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା l ମାଗଣାରେ ବସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି- ଅନୁଗୋଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟାଗଡ଼ା, ଭାବାନୀପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀ, ପୁରୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ସମେତ ପରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଥିଲା l ଏହି ସେବା ପ୍ରମୁଖ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି l
ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହାସହିତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି l ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ l ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା, ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରର ନିରାପତ୍ତା, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା, ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆପାତକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ଥିଲା l ଏହା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମନିଟରିଂକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ, ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ସତର୍କ, ଭ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ନଜିର ଥିଲା l
ସେହିଭଳି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ନଜର ଆସିଥିଲା l କାରଣ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଟିକେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଥିଲା l ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସୁଚରିତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସରଳ ଥିଲା l ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଏଥିର ଭଲ ହୋଇଛି l ଆଶା ଅଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ l କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିଲି ସେହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଥିଲା l"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଇପସିତା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଛି l ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଥିଲା l ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ସିଲ୍ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା l ଆଶା ଅଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବି l"
ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଥିଲା l କେମେଷ୍ଟି ଏବଂ ବାଓଲୋଜିରେ ମୋର ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି l ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଲ ଥିଲା l ଏଥର ଅଧିକ ଆଶା ଅଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର