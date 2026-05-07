NEET ପରୀକ୍ଷା ଚାପରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଛାତ୍ର ! କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପରିସର
ନିଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଆଶଙ୍କାରେ ଘରେ କେହି ନ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର
Published : May 7, 2026 at 3:20 PM IST
ଭଦ୍ରକ: ଜୀବନ ହାରିଲେ ନିଟ୍ (NEET) ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଆଶଙ୍କା କରି ଘରେ କେହି ନ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ବାରିକ । ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ନୁନ୍ଦର ଗାଁରୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ନିଟ୍ ଚାପରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଛାତ୍ର:
ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନୁନ୍ଦର ଗାଁର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ବାରିକ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହି NEET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଥରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଫଳାଫଳ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଛାଡି ଭଦ୍ରକ ଆସି ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ସହ ସହରର ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ ପଛ ପଟେ ଭଡା ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବାପା ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହି ଚା ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ।
ଗତ ରବିବାର (3 ତାରିଖ)ରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇ ନଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଥିଲେ । ଶେଷରେ ଖରାପ ମାର୍କ ରହିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଥିଲେ ।
ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାଉସୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ । ବାପା-ମାଆ ଚା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲା ସମୟରେ ଘରେ କେହି ନ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତି ଭଡା ଘରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଘରକୁ ଫେରି ପୁଅକୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ(ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ) ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।"
ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଞ୍ଚଳ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡିବା ସହ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ