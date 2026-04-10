ETV Bharat / state

ମହିଳା ଆୟୋଗ ବୈଠକ; ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା ରହାଟକର। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ।

women commission meeting
ମହିଳା ଆୟୋଗ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 7:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା ରହାଟକର । ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଆୟୋଗ । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଉପରେ କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ କମିଶନରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା ରହାଟକର । ଲୋକସେବା ଭବନରେ କମିଶନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ସଂପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ରିକ ଓ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ।

women commission meeting
ମହିଳା ଆୟୋଗ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସଂପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ, ସଫଳତା ନେଇ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ‘ସୁଭଦ୍ରା’, ‘ଲଖପତି ଦିଦି’, ‘ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ’, ‘ପୋଷଣ’, କ୍ରେଚ ସେବା, ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା, ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ମହିଳାଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା ରହାଟକର ନାରୀମଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଯୋଜନା ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ‘ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି’ ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ୟୁଏନଏଫିପିଏ ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ ‘ଶକ୍ତି ଆପ୍’, ଯାହା ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୟାସରେ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ହିଂସା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି । ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । କିଶୋରୀ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ‘ଅଦ୍ୱିକା’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ‘ଶକ୍ତିଶୀ’ ପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମାନବ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଡିରହିଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ସମୟୋପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

women commission meeting
ମହିଳା ଆୟୋଗ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
'ପୋଶ' ଆଇନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନରଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । 'ତେରେ ମେରେ ସପ୍ନେ' ନାମକ ବିବାହ ପୂର୍ବ ଯୋଗାଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ । ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ, ସମ୍ମାନର ଓ ସୁଯୋଗର ସହିତ ସହ ବଞ୍ଚିବା ଓ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା, ପୋଲିସ ଡିଜି ଓ୍ୱାଇ. ବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସମେତ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଗଣଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ଭିସି ଜରିଆରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NCW CHAIRPERSON VIJAYA RAHATKAR
ମହିଳା ଆୟୋଗ ବୈଠକ
WOMEN COMMISSION ODISHA
WOMEN EMPOWERMENT ODISHA
WOMEN COMMISSION MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.