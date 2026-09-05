ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାରକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା NCB ଟିମ୍, ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ମାଫିଆ
ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ବେଳେ NCB ଟିମ୍ ଚଢାଉ । କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦୁଇଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାର ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 5, 2026 at 3:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ (NCB)କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା NCB ଟିମ୍ । ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ଵର ୧୬ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ NCB ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦୁଇଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାର ଜବତ । ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଅନୁଗୋଳରୁ ଦିଘା ଯାଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ:
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇ ଅନୁଗୁଳରୁ ଦୀଘା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଦୁଇ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ କାବୁ କରି NCB ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର NCB ପକ୍ଷରୁ NDPS ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇ କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଫେରାର ଉଦ୍ୟମ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର NCB ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ଦୁଇ କାରରେ ଶୁକ୍ରବାର (ଗତକାଲି) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ । ଏନେଇ NCB ଟିମ୍ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । NCB ଟିମ୍ ଗାଡିଦ୍ୱୟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ପିଛା କରିଥିଲା । ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାରକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚଳାଇ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ NCB ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଖନ୍ତପଡ଼ା ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଗାଡିକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା NCB ଟିମ୍ । ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଗାଡିରୁ ବାହାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ NCB ଟିମ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ କାବୁ କରିଥିଲା ।
"ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଚାଲୁ ରହିଛି । ଗଞ୍ଜେଇର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ ଅଧିକ ହେବ । ଗଞ୍ଜେଇର ଓଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ଏହି ନେଟୱର୍କରେ ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଆଗକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ," ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁନାଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କୋରାପୁଟରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ: 3 ଗିରଫ୍
ପୁରୀକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସର ଉଦ୍ୟମ; ପେଣ୍ଠକଟାରୁ ବିପୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଦୁଇ ଅଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର