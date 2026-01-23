ETV Bharat / state

ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, NBTର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା

ସମ୍ବଲପୁରରେ NATIONAL BOOK TRUST (NBT)ର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା । ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ବହି ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏନବିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୁବରାଜ ମଲ୍ଲିକ ।

NBT MOBILE BOOK FAIR
ସମ୍ବଲପୁର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା (ETV Bharat Odisha)
NBT MOBILE BOOK FAIR ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ NBT ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା । ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ l ପରେ ଏହା ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିବ ।

ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ( ଜାନୁଆରୀ 24) ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି PHD ପଡିଆରେ NBT ଓ "ସେତୁ" ଆନୁକୂଲ୍ୟରେରେ 26ତମ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ରୁଚି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତଥା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ରୁଚିକର ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା NBT ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

NBT MOBILE BOOK FAIR
ସମ୍ବଲପୁର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା (ETV Bharat Odisha)

NBT ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା:

NBT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୁବରାଜ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକ ହାତରେ ପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚାଇବା l ସବୁ ପୁସ୍ତକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁ ଓ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ରହୁ । ଗାଁ ଗହଳିରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ, ସେଠାରେ ଆମେ "ଅନ ହ୍ଵିଲରେ ପୁସ୍ତକ" ପହଞ୍ଚାଉଛୁ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହି ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁ । ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆମେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ E- ପୁସ୍ତକାଳୟ ନାଁରେ ଏକ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ତିଆରି କରିଛୁ । ସ୍କାନ କଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନଲାଇନରେ 22ଟି ଭାଷାରେ 6000 ପୁସ୍ତକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇ ପାରିବେ । ସମୟର ଉପଯୋଗିତା ଅନୁସାରେ ଆମେ E-Book ଓ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ।"

NBT MOBILE BOOK FAIR
ସମ୍ବଲପୁର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ?

ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆୟୋଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ଗାଁରେ ପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯାହା ପାଠକଙ୍କ ରୁଚିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ l ଆମ ପାଖରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଗଳ୍ପ ଆଦିର ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି NBT କର୍ମଚାରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ।

NBT MOBILE BOOK FAIR
ସମ୍ବଲପୁର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା (ETV Bharat Odisha)

'ବହି ପଢ଼ାର ମଜା ନିଆରା'
ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଦୀପକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ " ଦୁନିଆରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରହିଥାଏ । ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବହି ପଢ଼ାର ମଜା ନିଆରା । ଏବେ ବି ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ପାଠକ ଅଛନ୍ତି, ନୋଚେତ ଏତେ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ହେଉନଥାନ୍ତା । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଥିବା ଅଜଣା ଯୋଦ୍ଧା, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରଗଠନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ NBT ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ କରୁଥିବାରୁ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃତି ପାଉଛି l "

NBT MOBILE BOOK FAIR
ସମ୍ବଲପୁର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା (ETV Bharat Odisha)
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ବହି କିଣିଛନ୍ତି ଜୁଯୁମୁରାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିର୍ଦ୍ଧା । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା " ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଯୁବପିଢି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ବହିରେ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ, ତାହା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓ ଉପଯୋଗୀ l ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପଢ଼ୁଥିବା ଗଳ୍ପ, କାହାଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଏବେ ଯୁବପିଢି ପଢିବାକୁ ପାଉ ନାହାନ୍ତି । ସେସବୁ କେବଳ ବହି ଗୁଡିକରେ ରହିଛି l "
NBT MOBILE BOOK FAIR
ସମ୍ବଲପୁର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳା (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

