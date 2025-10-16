ETV Bharat / state

ବଳକା ବାସି ଫୁଲରୁ ହାର୍ବଲ ଉତ୍ପାଦ; ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବ NBRI

ଅଦରାକାରୀ ହେବନି ବଳକା ଓ ବାସି ଫୁଲ । ବାସି ଫୁଲରୁ ହାର୍ବଲ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସନାତନପାଲିର ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବ NBRI ।

NBRI to Train Flower Farmers Sanatanpali Sambalpur
NBRI to Train Flower Farmers Sanatanpali Sambalpur (ETV Bharat)
ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ସମ୍ବଲପୁର: ନଷ୍ଟ ହେବନି ବଳକା ଫୁଲ । ଅଦରାକାରୀ ହେବନି ବାସି ଫୁଲ । ଏଥିପାଇଁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିଛି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା NBRI (National Botanical Research Institute ) । ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ ବଳକା ଓ ବାସି ଫୁଲ । ଫୁଲରୁ ତିଆରି ହେବ ଅଗରବତୀ, ଅତର, ସିନ୍ଦୂର, ଅବୀର ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦ । ଏନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ NBRI ।

ସନାତନପାଲି ଫୁଲ ଚାଷ:

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ସବୁଜ ସନାତନପାଲି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଗାଁର ସବୁଜ ସନାତନପାଲି FPO ଅଧୀନରେ 60 ଗାଁର ଚାଷୀ ଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଫୁଲ ଚାଷରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି FPOରେ ମୋଟ 20ଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 500 ମହିଳା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଚାଷୀ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ଫୁଲ ଚାଷରେ NBRI ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡିକର ଚାଷ ପାଇଁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଆସୁଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ, ଜରବେରା (Gerbera), ରଜନୀଗନ୍ଧା, ୟୁଷ୍ଟୋମା ଆଦି ଫୁଲ ଚାଷ ହେଉଛି । ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ପାଇଁ ସଠିକ ବଜାର ନ ପାଇବାରୁ ବେଳେ ବେଳେ କମ ଦାମରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ।

ଫୁଲ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ:

ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ନଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଫୁଲର 50% ବିକ୍ରି ହେଉ ନଥିବାରୁ ବଳକା ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । ଯାହା ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି । ଏନେଇ କିଛି ଫୁଲ ଚାଷୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର NBRIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼ ଅଜିତ କୁମାର ଶାସନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଫୁଲ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି NBRI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ବଳକା ବାସି ଫୁଲରୁ କିପରି ଅଗରବତୀ, ଅତର, ରଙ୍ଗ ଓ ସିନ୍ଦୂର ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିହେବ ସେନେଇ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି NBRI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ NBRI ତାଲିମ ଦେବ ।

ନଷ୍ଟ ହେବନି ବଳକା ଫୁଲ:

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସବୁଜ ସନାତନପାଲି FPOର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (Chief Executive Officer) ପ୍ରାଚୀ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଜ ସନାତନପାଲି FPOରେ 50ଟି ଗାଁର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 20ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୋଟ 500 ମହିଳା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାୟ 10 ଏକର ଜମିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ, ଜରବେରା, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ଚାଷ ହେଉଛି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୈନିକ 25 କେଜିରୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ଋତୁକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ ଅଥବା କମ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ତେଣୁ ଅଫ ସିଜନରେ ଦୈନିକ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ 50% ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଫଳରେ ମହିଳା ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ NBRIର ନିର୍ଦେଶକ ଡ଼ ଅଜିତ ଶାସନିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବାସୀ ଫୁଲରୁ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି ହେବ ସେନେଇ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ତାଲିମ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ବାସୀ ଫୁଲରୁ ଧୂପକାଠି, ରଙ୍ଗ, ସିନ୍ଦୁର, ଅତର ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ପାରିବେ ।"

ବଳକା ଫୁଲରୁ ଏସବି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ:

ଅନ୍ୟପଟ ଫୁଲ ଚାଷରେ ଲାଭ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ନଥିବା ସମୟରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କମି ଯାଉଛି । ଫଳରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେଉନାହିଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ବନଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା ଫୁଲ ଚାଷୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ 50 ଡିସିମିଲିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛୁ । ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ବେସୀ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେତେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ । ବଳକା ଫୁଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ବଳକା ଫୁଲ କେମିତି ଫିଙ୍ଗା ନଯିବ ଓ ତାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ସେନେଇ NBRI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼ ଅଜିତ କୁମାର ଶାସନି ଆସି ଆମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ବଳକା ଫୁଲରୁ ଅବୀର (ଗୁଲାଲ), ଗ୍ରୀଟିଂ, ରାକ୍ଷୀ, ଧୂପକାଠି ଓ ସିନ୍ଦୂର ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ହେବ । ଏନେଇ ଆମକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ । ଫଳରେ ବଳକା ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଆମେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ ।

ଫୁଲ ଚାଷୀ ରୀନା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛୁ । ଚାଷ ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି ଫୁଲ ବି ଭଲରେ ଫୁଟୁଛି । କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ବଳକା ବା ବାସୀ ଫୁଲରୁ ଗ୍ରୀଟିଂ କାର୍ଡ, ବାର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ, ରାକ୍ଷୀ ଭଳି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆମକୁ NBRI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ।"

NBRI ଦେବ ଟ୍ରେନିଂ:

NBRIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼ ଅଜିତ କୁମାର ଶାସନି କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏକ ସ୍ବପ୍ନ ରହିଛି ଯେ, ମହାନଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ Aroma Valley ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା । ସେଥିପାଇଁ ସନାତନପାଲି ଗାଁକୁ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ । NBRI ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫୁଲ ବାହାର କରୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ । ସେହି ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ କିପରି ଲାଭବାନ ହେବେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛୁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲରୁ ଏମାନେ ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ ତିଆରି କରି ପାରିବେ । ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲରୁ ସିନ୍ଦୁର ତିଆରି ହୋଇ ପାରିବ । ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରୁ ରଙ୍ଗ ବାହାର କରି ଶିଲ୍କଡାଏ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ । ଶୁଖିଲା ଫୁଲରୁ ଡ୍ରାଇ ଆର୍ଟ ତିଆରି ତଥା ରାକ୍ଷୀ, ପୋଟ୍ରେଟ ଆଦି ତିଆରି ହୋଇପାରିବ । ଏହା ପରେ ବି ଅଦରକାରୀ ଫୁଲର ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଜୈବିକ ଖତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି । ଏନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ।"

