ଓଡ଼ିଶାର ୩ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୧ DNB ସିଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ, ପ୍ରଥମଥର ରାଜ୍ୟରେ ହେବ କାଉନସେଲିଂ
ମୋଟ ୧୧ଟି ସିଟ୍ରୁ ୫ଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ୬ଟି ସର୍ବଭାରତୀୟ କୋଟା ଅଧିନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 12, 2026 at 8:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର । ରାଜ୍ୟର ୩ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମୋଟ ୧୧ଟି ପୋଷ୍ଟ-ଡିପ୍ଲୋମା DNB ସିଟ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏଗଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ (NBEMS) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି । ମୋଟ ୧୧ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୫ଟି ସିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ୬ଟି ସିଟ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ କୋଟା ଅଧିନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ।
କେଉଁ 3 ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଅନୁମୋଦନ ?
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କୋରାପୁଟର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ।
କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗ ରହିଛି ?
ଏହି ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ସ୍ପେସିଆଲିଟିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଟିବି ଓ ଛାତି ରୋଗ ଏବଂ ନିଶ୍ଚେତକ ବିଜ୍ଞାନ (Anesthesiology) ଭଳି ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବେ ।
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ କାଉନସେଲିଂ:
ମୋଟ ୧୧ଟି ସିଟ୍ରୁ ୫ଟି ସିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ । ଅନ୍ୟ ୬ଟି ସିଟ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ କୋଟା ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ.ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଅନୁମୋଦନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରମାନେ ସରକାରୀ ସେବା ଜାରି ରଖି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହି ସିଟ ଅନୁମୋଦନ ଫଳରେ ପୋଷ୍ଟ-ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଏନବିର ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡିକର ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ସହଜ ହେବ ।"
ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ?
ବିଶେଷକରି ପୋଷ୍ଟ-ଡିପ୍ଲୋମା DNB ପରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଅଧିକ ସହଜ ହେବ । ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମିଳିବାର ଆଶା ବଢ଼ିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ସହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ୧୧ DNB ସିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କୃଷି, ସମବାୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ-ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର