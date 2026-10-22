ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚୋରି, 5 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ
ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚୋରି କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ୪ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 22, 2026 at 7:56 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା' । ଶେଷ ହେଲା ମା'ଙ୍କ ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଓ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ । ଭଷାଣି ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ମା' । ଭିଡ଼ ଯେତେ ଜମୁଛି, ଚୋରି ଓ ଲୁଟ୍ର ଭୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେତେ ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ କରିଚାଲିଛି । ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଘେରି କୁତ୍ରିମ ଭିଡ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଳୁଟ୍ପାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଆସି ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ୪ ଜଣ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଶାରଦା ଦାସ ଓରଫ ରେଖା, ବବ୍ଲି ରାଓ, ଲକି ସିଂ, ସଞ୍ଜନା ରାଏ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ (୩୦) । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ୫ଟି ଚୋରା ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବୁଧବାର କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି ।
କୁତ୍ରିମ ଭିଡ଼ କରି ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସୋମବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେମନ୍ତ ପୂଜାରୀ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ହିନ୍ଦୀଭାଷୀ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ଜାଣିଶୁଣି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଓ କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରିନେଇଥିଲା । ଏନେଇ ସେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୮୫୭/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଅପରାଧି:
ମଙ୍ଗଳବାର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଖବର ପାଇଥିଲା ଯେ, ପୁଣିଥରେ ସେହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୪ ଜଣ ହିନ୍ଦୀଭାଷୀ ମହିଳା ମିଶି କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସାଦା ପୋଷାକରେ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ।ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଶାରଦା ଦାସ ଓରଫ ରେଖା ହାତରେ ଧରିଥିବା ଏକ ଧଳା ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ୫ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବାହାରିଥିଲା । ସେମାନେ ଏହି ମୋବାଇଲ୍ର କୌଣସି ବିଲ୍ ଦେଖାଇପାରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଫୋନର ଲକ୍ ଖୋଲିପାରିନଥିଲେ । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସେମାନେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭିଡ଼ରୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଜଗତପୁର ଏବଂ ଖାରବେଳନଗରର ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହି ଏଭଳି ଚୋରି ନେଟୱର୍କ ଚଳାଉଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜଧାନୀରେ ପୂଜା ଭିଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳ; ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଚୋରି ବେଳେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ନକ୍ସଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦିଆଯିବ: ପୋଲିସ ଡିଜି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର