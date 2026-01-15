ପୋଥିଚିତ୍ରର ଗୁପ୍ତ ଗାଁ ନାୟକପାଟଣା, ତାଳପତ୍ର କଳାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ କି କମନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ?
ପୋଥି ଚିତ୍ର କାରିଗରୀକୁ ଅଧିକ ପରିପୁଷ୍ଟ କରାଯିବ । ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରୀକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ ଯୁବପିଢ଼ି । ବ୍ୟାବସାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ନାୟକପାଟଣାରେ ହେବ କମନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ।
Published : January 15, 2026 at 7:31 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Nayakapatana Pothi Chitra ପୁରୀ: ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଲେଖନି ଓ ତାଳପତ୍ରକୁ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଗାଁର ୧୧୨ଟି ପରିବାର । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ପୋଥିଚିତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ଏହି ଗାଁ । ଗାଁର ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ ତାଳପତ୍ର ଶିଳାଲେଖର କଠିନ କାରିଗରୀକୁ ଆଜିବି ଉଦଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଚିତ୍ର ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଗାଁଟି ହେଉଛି ପୁରୀର ନାୟକପାଟଣା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ପୁରୀର ରଘୁରାଜପୁର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଥି ଚିତ୍ର ପାଇଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ନାୟକପାଟଣା ଟିକେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି । ତେବେ ନାୟକପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ? ପୋଥି ଚିତ୍ରର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷପ ନେଉଛନ୍ତି ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ..
କାରିଗରଙ୍କ ଗାଁ ନାୟକପାଟଣା:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ନାୟକପାଟଣା । ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି ୧୧୨ଟି ପରିବାର ରୁହନ୍ତି । ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବି ଘର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବେ ସବୁଠି ଲେଖନି ସହ ତାଳପତ୍ର ଧରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ । ଆଉ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତତାର କାରଣ ହେଉଛି ପୋଥି ଚିତ୍ର । ଗାଁର ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ପୋଥି ଚିତ୍ର କାରିଗରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ତାଳ ପତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଭଳି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ଚିତ୍ରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବୀଦେବୀ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଆକୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ କଳାକୃତି, ଭାରତ ସହ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ ହୋଇଛି । ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଚିତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ପାଖରେ ଥିବା ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ଭଳି ନାୟକପାଟଣା ଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ହୋଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନାୟକପାଟଣା ଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଏହାସହ ଏହି କଳା ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ ବିମୁଖ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
କଳାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର!
ପୋଥି ଚିତ୍ର କାରିଗରୀ ତାଳପତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ । ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଥିଚିତ୍ରର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ନାୟକପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ପୋଥିଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଯେଭଳି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଯୁଗୋପୋଯୋଗୀ ପୋଥିଚିତ୍ର କଳା ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାଦ୍ଵାରା ପୋଥିଚିତ୍ର କଳାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ପୋଥିଚିତ୍ର କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ।
କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ?
ପୋଥି ଚିତ୍ର କାରିଗର ଲୀତା ବସ୍ତିଆ କହିଛନ୍ତି, "ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ, ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉନାହିଁ । ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ରାଜ୍ଯ ସରକାର ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନରଙ୍କୁ ଆଣି ପୋଥିଚିତ୍ର କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ ତେବେ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ପୋଥିଚିତ୍ର କାରିଗରମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ । ଏହାସହ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ନ୍ତା ।"
ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଗାଁ:
ସେପଟେ ନାୟକପାଟଣା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ମାତ୍ର ପୁରୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ଭଳି ନାୟକପାଟଣାକୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାହା ରଘୁରାଜପୁର ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ । ଆଉ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ବି ରହିଛି । ନାୟକପାଟଣା ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ଛବି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁକୁ ଭାରତ ସମେତ ଭାରତ ବାହାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଛି । ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ନାୟକପାଟଣା ଗାଁ ବହୁତ ପଛରେ ପଡିଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଗାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ।"
GI ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି:
ନାୟକପାଟଣା ହେଉଛି ଏକ କାରିଗରୀ ଗ୍ରାମ । ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପୋଥିଚିତ୍ର, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଟସର, ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ ତେବେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ । ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ପୋଥିଚିତ୍ର କାରିଗରମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର ପାଇବେ । ଫଳରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ । ପୋଥିଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରନ୍ତା । ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ସଠିକ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ଗାଁକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ । ରାସ୍ତା, ପାର୍କିଂ, ରିଫ୍ରେସମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ହେଲେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ।
'କାରିଗରଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଉଚିତ':
ସେପଟେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ନାୟକପାଟଣାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୈଲେଜାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଏହି ଗାଁ ବିଷୟରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଜଣାନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେବା ଦରକାର । ଗାଁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର । ଗାଁର ଯେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଧିକ ହେବ ସେତେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଗାଁକୁ ଆସିବେ । ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର । ଶୌଚାଳୟ, ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ । ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥି ଚିତ୍ର କାରିଗରଙ୍କୁ ସରକାର କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଭଲ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାରମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର ପାଇବେ ।"
'କମନ୍ ଫାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର':
ସେପଟେ ପୋଥି ଚିତ୍ର କାରିଗରୀକୁ ଅଧିକ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷପ ନେଉଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ କରିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥି ଚିତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନାୟକପାଟଣାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୋଥି ଚିତ୍ର 'କମନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର' । ନାୟକପାଟଣାରେ କମନ୍ ଫାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର କରାଗଲେ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଥିଚିତ୍ର କଳା ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ପାଇଁ ୫୪ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି । ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଡକା ସରିଛି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଦ୍ଵାରା ନାୟକପାଟଣାର ଶତାଧିକ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥିଚିତ୍ର କାରିଗର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥିଚିତ୍ର କାରିଗରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନଯିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାର୍ଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, "ପୋଥି ଚିତ୍ର ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା କାରିଗରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଗାଁରେ କମନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର (CFC) କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଏଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥିଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିକ୍ରି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସିଏଫସି ନିର୍ମାଣ ପରେ କାରିଗର ଓ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୋଥିଚିତ୍ରର ଯାଦୁଗର ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ, ମିଳିନି କଳାକୁ ସମ୍ମାନ
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ରଘୁରାଜପୁର', ଐତିହ୍ୟ ଗାଁର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ...
ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ:
କଳାକୃତି ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନାୟକପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଯାହାକି ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ । ଗାଁରେ ଏକ କମନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିପାରିବେ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ, ବିଶ୍ରାମକକ୍ଷ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଫଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଥିଚିତ୍ର କଳା ଯୁଗୋପୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ । ଏହାଦ୍ଵାରା ପୋଥିଚିତ୍ର କଳାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ସହ କାରିଗରମାନେ ଭଲ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ