ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା, ନଦୀରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ !

ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା, ନଦୀରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ !
କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକଘରିକିଆ କରି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : July 6, 2026 at 10:29 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ନଦୀରୁ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ । ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ । ସଦର ଥାନା ଡାଳିମ୍ବମଡ଼ା ଗାଁର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ନିକଟରେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଆଜି ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାହୁକା ନଦୀରୁ ମିଳିଥିଲା । ଅଗ୍ନିସେବା କର୍ମଚାରୀ ବହୁତ ଖୋଜା ଖୋଜି କରି ନଦୀରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ଯୁବକଙ୍କୁ ମାରି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ-
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ, ଗତକାଲି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ କରି ପରେ ହତ୍ୟା କରି ଗାଁ ଲୋକେ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡିଛି । ଏପଟେ ଗିରଫ ଭୟରେ ଡାଳିମ୍ବମଡ଼ା ଗାଁ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବାକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ 3ବର୍ଷ ହେଲା ବାସନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ । କିଛିଦିନ ତଳେ ଗାଁରେ କିଛି ପୂଜାପର୍ବ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଗାଁରେ ଝଗଡା ହେଇଥିଲା । ଯେଉଁ ରାଗରେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟେକିଆଣି ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା କୋଠ ଘରେ ଲୁହା ରଡରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଡାହୁକା ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ରାତିରେ ପୁଅକୁ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇନଥିଲେ l ପରେ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାତିସାରା ଖୋଜିବା ପରେ ସକାଳେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଜା ଯାଇଥିଲା । ପରେ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି ନଦୀରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ।
"ଏଭଳି ଘଟଣା ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି କାଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ । ନିୟମ କାନୁନ ନମାନିଲେ ପ୍ରଥମେ ବାସନ୍ଦ ପରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ," କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ନୟାଗଡ଼ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ।
"ଆମ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ମୋ ଭାଇକୁ ମାଡ ମାରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି l ଗାଁର 30 ଜଣ ଲୋକ ମୋ ଭାଇକୁ ଉଠେଇକି ଆଣି କୋଠ ଘରେ ରଖିଥିଲେ । ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଗାଁରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ପରେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲେ l ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା । ଆମକୁ ଗାଁରେ ଜମିବାଡିକୁ ନେଇ ଏକଘରିକିଆ କରିଥିଲେ । ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି," କହିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କାହଁକି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଇଆଇସି ? ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସଠିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ