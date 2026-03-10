ନୂଆ ଆଶା ଦେଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷପତି ନୟାଗଡ ଯୁବ ଚାଷୀ
ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡର ଚଢ଼େୟାପଲ୍ଲୀ ଓ ଗୋଡିପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଯୁବ ଚାଷୀ । ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ । ସହାୟତା କରୁଛି ଉଦ୍ୟାନ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ
Published : March 10, 2026 at 1:31 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Strawberry Farming ନୟାଗଡ: କ୍ଷେତରେ ଫଳାଉଥିଲେ ସୁନାର ଫସଲ । ଧାନ ଓ ପନିପରିବାର ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ଆଉ ଏବେ ଫଳାଉଛନ୍ତି ଲାଲ ଟହଟହ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ । ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଚଢେୟାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୋଡିପଲ୍ଲୀ ଗାଁର କିଛି ଯୁବ ଚାଷୀ ଟମାଟୋ ଓ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି । ଟମାଟୋ ଓ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଚାଷ କାମ ଯାହାର...
କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡେ ସୁଖ ତାହାର । ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପରିବା ଫସଲ ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନୟାଗଡ଼ ଚଢ଼େୟାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୋଡିପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଚାଷୀ । ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଳକ ଚଢ଼େୟାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୋଡିପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଯୁବ ଚାଷୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାଳ, ସୁରେଶ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ, ଟୁକୁ ପ୍ରଧାନ, ଏହି ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପରିବା ଫସଲ କରି ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ପରିବା ଚାଷରେ ଅଧିକ ଲାଭ:
ଧାନ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ପରିବା ଫସଲରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ଦର ଭଲ ରହିଛି । ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇ ଥିବା ବେଳେ ଟମାଟୋ ଫସଲରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇଥିବା ଗୋଡିପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ଭଲ ପରିବା ଫସଲ ହୋଇଛି । ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବା ଦର ମୂଲ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି ।
ନୟାଗଡ ମାର୍କେଟକୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିବା ଯୋଗାଏ ଏହି 2 ଗାଁ:
ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟକୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିବା ଚଢ଼େୟାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୋଡିପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଏଥିରେ ଯୋଡି ହୋଇଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ । ଏହି ଫସଲ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ଚାଷୀ ସୁରେଶ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ କୁହନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କଲୁ । ଭଲ ଦି ପଇସା ପାଉଛୁ । ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ।
ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ଦାବି:
ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଏହି ସୁବିଧା କରାଗଲେ ବର୍ଷ ତମାମ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପରିବା ଭଲ ଚାଷ କରିପାରନ୍ତେ ।
ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷରେ ସହଯୋଗ:
ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଉଦ୍ୟାନ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଅଜିତ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଉଦ୍ୟାନ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।’
କେମିତି ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ?
- ମାଟିକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ।
- ଏହା ପରେ ଜମିରେ ଖତ ମିଶାଇ ଡ୍ରେନେଜ ପରି ମାଟିକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଧାଡି ଭାବରେ ସଜା ଯାଉଛି
- ଏହା ପରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି
- ମଲଚିଙ୍ଗ୍ ଜରି ଉପରେ ପଡିବା ପରେ ଏକ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାରା ଲଗାଯାଉଛି
ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ:
ନୟାଗଡ଼ରେ ଫଳୁଥିବା ଏହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଖପାଖ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବେଶ ସୁଲଭ ଦରରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ନୟାଗଡରେ ଫଳୁଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ପଠାଯାଉଛି:
ପୂର୍ବବର୍ଷ ନୟାଗଡ଼ରେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡଗାଁ ବ୍ଲକ ଚଡେୟାପାଲି ଗ୍ରାମରେ 4 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାରିମାଣ ଜମିରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କରାଯାଇଛି l ମାଣକୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାରା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି l ଏହା ସହିତ ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ବିନ୍ସ, କଲରା, ଲଙ୍କା, କୋବି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷ ବହୁତ ଭଲଭାବରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଉଛି l
