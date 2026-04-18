ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନୟାଗଡ଼ର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରୀତି ! ପଣିକିଆ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସଡ଼କ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା, ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା

ଗୀତ, ଅଭିନୟ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ଉଦ୍ୟମରେ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ପ୍ରସାର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ହେଲ୍‌ମେଟ୍’ ପାଇଁ ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଶଂସା। ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର।

Two Viral Sister Preeti Sulagna Nayagarh
ପଣିକିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ଦୁଇ ଭଉଣୀ (ETV Bharat Odisha)
Published : April 18, 2026 at 5:44 PM IST

ନୟାଗଡ଼: ପଣିକିଆ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ସଚେତନନା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୁତି ସୁଲଗ୍ନା ଓ ପ୍ରୀତି ସୁଲଗ୍ନା। କେବେ ପଣିକିଆ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତ କେବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ଅଭିନୟ କରି ସମାଜିକ ଓ ସଡ଼କ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଳା ଓ ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି।

ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଶ୍ରୁତି: ଶିକ୍ଷକ କୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସନମ୍ ଦାଶଙ୍କ ଦୁଇ ସୁପୁତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରୀତି। ସଂଯୋଗବଶତଃ ଉଭୟେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପଣିକିଆ ଗୀତ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ‘ହେଲମେଟ୍’ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରା ପରିବାର ମିଶି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା। ଆଜିକୁ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ଗୀତ ଓ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି, ପ୍ରୀତି ଓ ତାଙ୍କ ମାଆ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସନମ୍ ଦାଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୀତି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୁତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି।

ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହିନ୍ଦୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ରାଧାମୋହନ ଜୀଉ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟର ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସନମ୍ ଦାଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, କାହାଣୀ ଓ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦଶପଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା, ମନୋସ୍ମିତା ଓ ରାଧାମୋହନ ଜୀଉ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଶୀତଲ ଓ ପୂଜା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଡାକ୍ତର ଭୂମିକାରେ ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପିଙ୍କି ନାୟକ, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଓ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଦାଶ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତାମୂଳକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ।

ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ: ପ୍ରୀତି ଓ ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସନମ୍ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିକୁ ୫ରୁ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ପରିବାର ପଣିକିଆ ଗୀତ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ; କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

