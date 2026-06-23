ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, ଶରଣକୁଳ ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ୍ ଦାସ ନିଲମ୍ବିତ
ସୁଜିତ ଦାସ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ
Published : June 23, 2026 at 11:34 AM IST
ନୟାଗଡ: ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ପରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଓ ଭଡ଼ାଘରକୁ ଡାକି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଶରଣକୁଳ ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁଜିତ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ଅପରାଧ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ୪ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀମାଇନା କରାଯିବା ସହ ଓଡ଼ଗାଁ କୋର୍ଟରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଜିତ୍ ଦାଶ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ବାଉଁଶିଆସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସୋମବାର ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଶରଣକୁଳ ଥାନାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସେ ଛୁଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପରେ ସୁଜିତ୍ରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆଉ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ଅଫ୍ କରି ସେ ଫେରାର ଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପିଡିତା
ପୂର୍ବରୁ ପିଡିତା ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୟାଗଡ ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପୀଡ଼ିତା ଏସପିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଏକ ଜାଗା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ପିଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଗତ ମେ 3 ରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ଏ ନେଇ ଶରଣକୂଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶରଣକୁଳ ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଘଟଣାର ପ୍ରଘଟ କଲେ ମିଛ ମାମଲାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇ ଜେଲ ପଠାଇ ଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିବା ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶରଣକୁଳ ଥାନାବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମହିଳା; ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି ହେଲେ ଆଇଆଇସି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ସୋଲପଟା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ