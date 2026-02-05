ETV Bharat / state

ଜୀବନ ହାରିଲେ କନେଷ୍ଟବଳ, 15 ଦିନ ତଳେ ସରିଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ

ପାରିବାରିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍‌ପି ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍‌ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ।

Nayagarh Reserve Police Constable Sunil Sethy dies by suicide
ଜୀବନ ହାରିଲେ କନେଷ୍ଟବଳ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 5:28 PM IST

ନୟାଗଡ଼: ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପସର ଛାତ ଉପରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ମୃତକ କନେଷ୍ଟବଳ ହେଲେ 27 ବର୍ଷୀୟ ସୁନୀଲ ସେଠୀ । ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭରରୁ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ପାରିବାରିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍‌ପି ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହିତ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଜୀବନ ହାରିଲେ କନେଷ୍ଟବଳ, 15 ଦିନ ତଳେ କରିଥିଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ (ETV Bharat Odisha)

ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍‌ର ତଦନ୍ତ:
ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭର, ଗୁଳି ଓ ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରିଛି । ସୁନିଲଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାଁନ୍ତି ।


'ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ' ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍‌ପି:
କନେଷ୍ଟବଳ ସୁନିଲ ସେଠୀଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଦିନରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଝିଅ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ । ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଆଗରୁ ସେ ଝିଅକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହା ସହିତ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା କରଜ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍‌ପି, ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଏସ୍‌ପି କହିଛନ୍ତି ।

Constable Sunil Sethi passed away
ମୃତ କନେଷ୍ଟବଳ ସୁନୀଲ ସେଠୀ (ETV Bharat Odisha)

କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଚାପ ନ ଥିଲା:
ସୁନୀଲଙ୍କ ମା' ଅହଲ୍ୟା ସେଠି ପୋଲିସର ପାରିବାରିକ ଚାପ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ପୁଲିସ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାରକରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଅକୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁଅ 2ଦିନ ତଳେ ଫୋନ କରିଥିଲା । ନିଜ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲା । ଘର ତିଆରି କାମ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲା । ଆମେ ପୁଅକୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚାପ ପକାଉନଥିଲୁ । ତା' ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ କାମ ହେଉଥିଲା ।"

Constable Sunil Sethi passed away
ମୃତ କନେଷ୍ଟବଳ ସୁନୀଲ ସେଠୀ (ETV Bharat Odisha)

ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଭାବିପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ:

ସୁନିଲଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନିଲ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ଗାଁକୁ ଆସିବା ନେଇ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଆଜି ସକାଳୁ ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲୁ ।"

2023 ମସିହାରେ ସୁନୀଲ ସେଠୀ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ବେରୁଆଁବାରି ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସୁନିଲଙ୍କର ଗତ ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା । ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସେ ଭାବି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

