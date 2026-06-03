ନୟାଗଡ଼ ରାଇପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପୋଲିସ
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଇପୁର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : June 3, 2026 at 4:32 PM IST
RAIPUR COOPERATIVE SOCIETY INCIDENT , ନୟାଗଡ଼: ରାଇପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଚାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଇପୁର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଏବଂ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ(June 1) ସମ୍ପାଦକ ମଦନ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଓ ଉପସଭାପତି ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ସଭାପତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରା,ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରିି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନାୟଗଡ଼ ଏସଡିପିଓ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଧାନ ।
ରାଇପୁର ସମବାୟ ସମିତି ଉପସଭାପତି ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ " ଗତ ସୋମବାର ସକାଳେ ରାଇପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ କିଛି ପ୍ରାଶାସନିକ ଓ ସମବାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ନିଲମ୍ବିତ ସଭାପତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରା ଏକ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଅଫିସ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଉଭୟ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । " ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପାଦକ ମଦନ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଉପସଭାପତି ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ।
ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ସୋସାଇଟି କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦିନ 11:45 ମିନିଟରେ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରା ହଠାତ୍ ଏକ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଅଫିସରେ ପଶିଥିଲେ । ସେ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମୋ ଚେୟାରରେ କାହିଁକି ବସିଲୁ ବୋଲି କହି ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ମୁଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି, ସେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । "
ନୟାଗଡ଼ ଏସଡିପିଓ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ 129/2026 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଋଜୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ।"
ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ରାଇପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ନିଲମ୍ବିତ ସଭାପତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରା ଧାନ କିଣାବିକାରେ ଅନିୟମିତତା, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅବହେଳା ଓ ସମବାୟ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାହା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନିଲମ୍ବନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସମବାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ପିଇଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଘର କାମ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଗାଁ ଲୋକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡିଛି ଦୁଇଟି କ୍ଷତାକ୍ତ ଗୋଡ଼; ମିଳୁନି ମୃତଦେହର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ମହାବଳ ବାଘ ମାରିଥିବା ଅନୁମାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼