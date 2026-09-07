6 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ, 700 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଛାତ୍ର: ଅନ୍ଧାର ରାତି ହଜେଇଦେଲା ବାଟ
700 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ର 500 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଛାତ୍ର ପଶିଥିଲେ । ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ 6 ଘଣ୍ଟାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ:ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : September 7, 2026 at 12:39 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଦୀର୍ଘ 700 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ହଟାହଟା ହେଲେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁଯିବାରୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସିଗଲେ । ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଅନ୍ଧାର ଓ ନେଟୱାର୍କ ନ ମିଳିବା ଆଦି କାରଣରୁ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ପରିଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୟାଗଡ଼ସ୍ଥିତ ରୁକ୍ଷୀ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ +3 ଛାତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ଦୋରା । ସେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠପଢୁଥିଲେ । ହଷ୍ଟେଲରୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ଜଣକ ରୁକ୍ଷୀ ପାହାଡ଼ରେ ପଶି ରହିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଅଜଗର ସାପ:
ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପାହାଡ ଉପରେ ଫଶି ରହିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 700 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ର 500 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଛାତ୍ର ପଶି ରହିଥିଲେ । ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାପ ଭୟ ଘାରିଥିଲା । ଅତି ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଜଗର ସାପକୁ ଦେଖିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସବୁ କିଛିକି ଖାତିର ନକରି ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
କିପରି ଫସିଲେ ଛାତ୍ର ?
ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦୋରା ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ରୁକ୍ଷୀ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଗତକାଲି ସେ ଏକା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାଟ ପାଇନଥିଲେ । ଏପରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଡରିଯାଇଥିଲେ । ସେ ଫସିଯାଇଥିବା ନେଇ ନିଜ ବଡ଼ଭାଇକୁ ଫୋନ କରି ଜଣାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦମକଳ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।"
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ:
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ଚାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପିତାମ୍ବର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପାହାଡ଼ରେ ଶିଉଳି ଥିଲା । ଏଥି ଯୋଗୁଁ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଉଥିଲା । ପିଲାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲା । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସାହାସ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ଫୋନରେ 60% ଚାର୍ଜ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ଭାବରେ ରହୁନଥିଲା ।
"ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଷଧର ସାପ ଦେଖିବା ସହିତ ବାର୍ହା ଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଠିକ ଭାବରେ କଥା ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିଥିଲୁ । ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକେସନ ମାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ପରିଶେଷରେ ନିରୀହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, " ~ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା
ଭାଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦୋରା କହିଛନ୍ତି, "ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ଯା 5ଟାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଫେରିବା ବାଟରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ରାସ୍ତା ପାଇନଥିଲା । ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7.30ରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି । ସେ ଭୟରେ ଘର ଲୋକ କାହାକୁ କହିପାରିନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ।" ଏହି ଘଟଣା ହଷ୍ଟେଲର ଦାୟିତ୍ବହୀନତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ:
ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅକୁ ପାଇ ବହୁତଖୁସି ଏବଂ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଥିଲେ l ମା' ମମତା ଦୋରା କହିଛନ୍ତି, "ପୁଅ ନିକଟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା । କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା, ରାତି 11:30ମିନିଟ ସମୟରେ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର ଟିମ୍ ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ ।" ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଥିବା ନେଇ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଦୋରାଙ୍କ ମା' ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼