ETV Bharat / state

6 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ, 700 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଛାତ୍ର: ଅନ୍ଧାର ରାତି ହଜେଇଦେଲା ବାଟ

700 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ର 500 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଛାତ୍ର ପଶିଥିଲେ । ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ 6 ଘଣ୍ଟାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ:ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

Nayagarh plus three Student stucked at 700 ft Rukhi Mountain rescued
700 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଛାତ୍ର, ରାତି ଅନ୍ଧାର ହଜେଇଦେଲା ବାଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ଼: ଦୀର୍ଘ 700 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ହଟାହଟା ହେଲେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁଯିବାରୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସିଗଲେ । ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଅନ୍ଧାର ଓ ନେଟୱାର୍କ ନ ମିଳିବା ଆଦି କାରଣରୁ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ପରିଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

700 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଛାତ୍ର, ରାତି ଅନ୍ଧାର ହଜେଇଦେଲା ବାଟ (ETV Bharat Odisha)

ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୟାଗଡ଼ସ୍ଥିତ ରୁକ୍ଷୀ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ +3 ଛାତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ଦୋରା । ସେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠପଢୁଥିଲେ । ହଷ୍ଟେଲରୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ଜଣକ ରୁକ୍ଷୀ ପାହାଡ଼ରେ ପଶି ରହିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଅଜଗର ସାପ:
ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପାହାଡ ଉପରେ ଫଶି ରହିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 700 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ର 500 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଛାତ୍ର ପଶି ରହିଥିଲେ । ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାପ ଭୟ ଘାରିଥିଲା । ଅତି ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଜଗର ସାପକୁ ଦେଖିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସବୁ କିଛିକି ଖାତିର ନକରି ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।


କିପରି ଫସିଲେ ଛାତ୍ର ?


ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦୋରା ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ରୁକ୍ଷୀ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଗତକାଲି ସେ ଏକା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାଟ ପାଇନଥିଲେ । ଏପରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଡରିଯାଇଥିଲେ । ସେ ଫସିଯାଇଥିବା ନେଇ ନିଜ ବଡ଼ଭାଇକୁ ଫୋନ କରି ଜଣାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦମକଳ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।"



ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ:
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ଚାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପିତାମ୍ବର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପାହାଡ଼ରେ ଶିଉଳି ଥିଲା । ଏଥି ଯୋଗୁଁ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଉଥିଲା । ପିଲାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲା । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସାହାସ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ଫୋନରେ 60% ଚାର୍ଜ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ଭାବରେ ରହୁନଥିଲା ।

"ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଷଧର ସାପ ଦେଖିବା ସହିତ ବାର୍‌ହା ଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଠିକ ଭାବରେ କଥା ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିଥିଲୁ । ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକେସନ ମାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ପରିଶେଷରେ ନିରୀହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, " ~ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା

ଭାଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦୋରା କହିଛନ୍ତି, "ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ଯା 5ଟାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଫେରିବା ବାଟରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ରାସ୍ତା ପାଇନଥିଲା । ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7.30ରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି । ସେ ଭୟରେ ଘର ଲୋକ କାହାକୁ କହିପାରିନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ।" ଏହି ଘଟଣା ହଷ୍ଟେଲର ଦାୟିତ୍ବହୀନତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ:


ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅକୁ ପାଇ ବହୁତଖୁସି ଏବଂ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଥିଲେ l ମା' ମମତା ଦୋରା କହିଛନ୍ତି, "ପୁଅ ନିକଟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା । କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା, ରାତି 11:30ମିନିଟ ସମୟରେ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର ଟିମ୍ ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ ।" ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଥିବା ନେଇ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଦୋରାଙ୍କ ମା' ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ତଥାପି ମିଳୁନି ସୁଫଳ

ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାଇଖାନା ଘରେ ଲୁଚିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ସ୍କୁଲର ନିଖୋଜ 3 ଛାତ୍ର; ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ

ଚିକିଟି ଗଡ ରତନେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ୧୨ ଫୁଟର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର

ସପ୍ତାହକରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଘଟଣା, ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

TAGGED:

ପାହାଡ ଛାତ୍ର
HOSTEL STUDENT
RUKHI MOUNTAIN NAYAGADA
ନୟାଗଡ
MOUNTAIN RESCUE MISSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.