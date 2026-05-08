ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ ! ଅଘଟଣ ପରେ ଶିବ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନୟାଗଡ ପ୍ରଶାସନର ନଜର
ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁର ଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଥର ସନ୍ଧିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ, ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : May 8, 2026 at 4:06 PM IST
Shiv Pradhan Nayagarh , ନୟାଗଡ: ବିପଦ ଆସିବା ପରେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର । ସେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶିବ ପ୍ରଧାନ । ସବୁଠି ସେଇ ସମାନ କଥା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଛି ଏବେ ନାବାଳକ ନୟାଗଡ଼ର ଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ମାଟିଆ ଜନଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ସରକାର । ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଫସି ରହିଥିବା ନାବାଳକ ଶିବ ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ସମେତ 5 ପ୍ରାଣୀ ପରିବାର ।
ଗଜେନ୍ଦ୍ରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁରୁ ବିକଳ ଚିତ୍ର
ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଓଡଗାଁ ବ୍ଲକର ଗଜେନ୍ଦ୍ରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁ । ଗାଁ ଠୁ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପାହାଡ ପାଦଦେଶକୁ ଲାଗି ରହିଛି ନାବାଳକ ଶିବ ପ୍ରଧାନ ଘର । ଶିବଙ୍କ ଘର ସହ ଏଠାରେ ଆହୁରି 4ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ମାଟିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ନୂଆଁଣିଆ ତାଳପତ୍ର ଛପର ଘର । ଘରର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ । ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ହେଉ କି ବାହାରିବା, ନଇଁ କି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଅଛି ନା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା । କିରୋସିନି କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ମିଳିଲେ ଘରେ ଡିବିରି ଜଳେ । ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ସରୀସୃପଙ୍କ ଭୟ । ବେଲେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ ଓ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯାଏ । ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ବହୁକଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରର 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ।
କେବେ ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଡି ନଥିବା ଶିବ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ପାଠ ପଢିବୁ କେମିତି ? ମୋତେ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି । କିନ୍ତୁ କେବେ ସ୍କୁଲ ଦୁଆର ମାଡ଼ିନାହିଁ । ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ । ତାହା ବିକିଲେ ପରିବାର ଚଳେ । ମୋତେ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବି ’’।
4 ପରିବାରର ନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ:
ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଶିବଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ । ନା ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ, ନା ଅଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ । ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଭାବ ଅନାଟନ କାରଣରୁ ବାପା କୁଆଡେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ମାଆ କୁନି ପ୍ରଧାନ, ତିନି ଭାଇ ଓ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଝୁମ୍ପୁଡି ଘରେ ରୁହନ୍ତି । 5 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ରହିଛି ।
ମାଆ କୁନି ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି ‘‘ମୋ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିରିଗପଡ଼ା । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟସ୍ଥ ବାଲୁଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଶରଧାପୁରର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି । ବଡ ପୁଅ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ, ମଝିଆ ପୁଅ ଶିବ ପ୍ରଧାନ, ସାନ ପୁଅ ବିନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଝିଅ ଅନିଶା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତିନିବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଛାଡିଦେଇ ସ୍ବାମୀ କେଉଁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧିନସ୍ଥ ଗଜେନ୍ଦ୍ରପଲିରେ ଆସି ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭିଣୋଇଙ୍କ ପାଖରେ କୁଡିଆ ଘର କରି ରହିଲି । ପାଖରେ ଭାଲୁଖୋଲ ପାହାଡ଼ ଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ସବୁଦିନ ପୀଠଳ, କରୱା, ଏବଂ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଶିବ । ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାରେ ଯାଇ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି । ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଯାହା କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବାହାରେ ବିକି ଚାଉଳ, ପରିବା, ସଉଦା ଆଣିଥାଏ’’ ।
କୁନି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପଡୋଶୀ ମମତା ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି ‘‘ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ପାହାଡ ପାଦଦେଶରେ ରହୁଛୁ । ଆମର ନା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛୁ । ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉଛି । ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ।’’
ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଗଜେନ୍ଦ୍ରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଶିବ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ କହିଛନ୍ତି ‘‘ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହାସହ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀଵନ ଜୀବିକା କରୁଥିବା ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ମାଟିଆ ଜାତିର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ’’ ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ଯେଉଁ ବୟସରେ ପାଠ ପଢିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ନାବାଳକ ଶିବ ପ୍ରଧାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶିଵ ପ୍ରସାଦ ଫସି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମହୁ ମାଛି ଫେଣା ଝୁଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଛକି ଶୋଇଥିଲା ବିରାଟ ବିଷଧର ଅଜଗର ସାପ । ସତର୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନାବାଳକ ଶିଵ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଞ୍ଚାଇ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ଟିମ୍ ।
ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଲୁଚକାଳି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ନିଜର ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ରଖିଥିଲେ ନାବାଳକ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ । ନା ଅଜଗର ନିଜ ଜାଗାରୁ ହଲୁଥିଲା ନା ମହୁମାଛି କିଛି ଶିବଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ । 8 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଶେଷରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି ନୟାଗଡ଼ ନାବାଳକ ଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ । ପଥର ଖୋଲରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଶିବ ପ୍ରଧାନ ।
