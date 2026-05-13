ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ଗାଁରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ଅଜିତ୍ଙ୍କୁ କିପରି ମାରିଲେ ଡେମୋ ଦେଖାଇଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଜିତ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କ୍ରାଇମସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ଫେରାର୍ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : May 13, 2026 at 2:54 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ଗାଁ ଅଜିତ ସାହୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାର କ୍ରାଇମ୍ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଲା ଓଡ଼ଗାଁ ପୋଲିସ । କିପରି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାହାର ଡେମୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଗତକାଲି ଓଡ଼ଗାଁ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଭାପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର୍:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପଥର ଖଣି ମାଫିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମହନ୍ତ ନାୟକ, ମାନସ ବେହେରା ଓ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ । ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଅଜିତଙ୍କୁ କିଭଳି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏହାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଗିରଫ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଗତକାଲି ଏହି ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ କିପରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ପୂରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଜି । ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
କ୍ରାଇମସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍:
ଶରଣକୁଳ ଏସ୍ଡିପିଓ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲୁ । କିଏ କିପରି ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡେମୋ କରିଦେଖାଇଛନ୍ତି ।" ଏହା ସହିତ କ୍ରାଇମ୍ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହା ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଶରଣକୁଳ ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି ।
ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ଓଡ଼ଗାଁ ଖେଳପଡିଆ ସାହିର ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ କଦଳୀବନ୍ଧ ଛକ ନିକଟରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୁ ଆଇଜି ଡ. ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଗୋଟିଏ କାର ଏବଂ ଏକ ୪୦୭ ଟ୍ରକ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖଣ୍ଡାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
