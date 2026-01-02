ବଦଳିଲା ନେପାଳ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ; ଘରେ ଘରେ ଜଳିଲା ଲାଇଟ, ପହଞ୍ଚିଲା ପିଇବା ପାଣି

ETV Bharat / state

ବର୍ଷବର୍ଷ ହେବ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ନେପାଳ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି ।

Published : January 2, 2026 at 2:12 PM IST

Updated : January 2, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
ନୟାଗଡ: 2026 ସକାଳ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ନେପାଳ ଗାଁରେ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି ଗାଁ, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପିଇବା ପାଣି । ଏଣିକି ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ପିଲାଏ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠପଢି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଗାଁର ଚିତ୍ର:

ଏହି ଗାଁରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗମନାଗମନ, ରୋଜଗାର ଏସବୁ ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵପ୍ନ ଥିଲା । କାରଣ ଗାଁଟି ଥିଲା ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ । ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ବେଳେ ଡିବି ଆଲୁଅ ଏବଂ ଝରଣା ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ସାହାରା ଥିଲା, ଏମିତିକି ଗାଁକୁ ନଥିଲା ରାସ୍ତା, ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ,ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା । ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ନେପାଳ ଗାଁ କୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେପାଳ ଗାଁ ରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ନେପାଳ ଗାଁରେ ଜଳିଲା ଲାଇଟ, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଣି:

କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ସୋଲାର ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ BSNL ଟେଲିଫୋନ ସେବା ଏବଂ ଗାଁର ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ପିଇବା ପାଣି ସଂଯୋଗ ସହ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗାଁକୁ ପୁରା ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଛି । ଅପହଞ୍ଚ ନେପାଳରେ ବିକାଶର ଉଦୟ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ସମାଦାର , CDO ଲଗ୍ନଜିତ୍ ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୋଜିନା ଦାସ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ନେପାଳ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାମ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ନେପାଳ ଗାଁର ପ୍ରତି ଘରକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପିଇବା ପାଣି ସଂଯୋଗ ସହ ସୋଲାର ଆକୁଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ଦ୍ବାରା ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୁରୀ ସାଂସଦ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ।

ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ନେପାଳ ଗାଁ ଆଜି ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରିଛି । ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତି ଘରକୁ ମିଳିଛି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 24 ଟି ପରିବାର 130 ଜଣ ବାସିନ୍ଦା ଏହା ଦ୍ବାରା ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି। "

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି," 6 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି । ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏହି ଗାଁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲା । ଏହି ଘାଁର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଏକ ମିଟିଂ ଡାକି ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ଏଠାରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ, ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା କାମ ଓ ଅଙ୍ଗବାଡି କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣାର ମାନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ବର୍ଷର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି । "

ନେପାଳ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତ," ଘରକୁ ସୋଲାର ଲାଇଟ ଓ ପାଣି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭଭ ହୋଇପାରିଛି ।କେବେ ଭାବି ନଥିଲୁ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି । "

ନେପାଳ ବାସିନ୍ଦା ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଗାଁରେ ଆଗକୁ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଥିଲି ଏବେ ଆଲୋକ ମିଳିଲା,ଘର ବି ମିଳିଲା । ଡିବି ଆଲୁଅରେ ରାତି କାଟୁଥିଲୁ । ଝରଣାରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ । ଟ୍ୟାପ ଲଗାଯିବା ପରେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ହୋଇପାରିଛି । "



Last Updated : January 2, 2026 at 2:19 PM IST

