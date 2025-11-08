ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ 'ନେପାଳ' : ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁ ନେପାଳ । 30ଟି ପରିବାରରେ ମୋଟ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 150 । ଗାଁକୁ ଅଛି ନା ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ନା ଜଳୁଛି ବିଜୁଳି ବତି ।
Published : November 8, 2025 at 2:49 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
ନୟାଗଡ଼: ନାଁ 'ନେପାଳ', ହେଲେ ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ବାଣ୍ଠପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁ । ଏହା ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ଘାଟ, ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ବାସଗୃହ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି, ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳେ, ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଂସାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ । ରେଡ କ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ।
ସ୍ବାଧୀନତାର 79 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନେପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ, ନେପାଳ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ । ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ । ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନେପାଳ ଗାଁରେ କଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ?
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ 47 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନେପାଳ ଗାଁ । 30 ଘରକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 150 । ଗାଁକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ । ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି । ଏଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପଡିଯାଏ ତାଟି କବାଟ । କବାଟ ବି ଠିକ୍ ଭାବେ ନାହିଁ । ସବୁ ଆଡ଼େ କେବଳ ବାଉଁଶ ଏବଂ ମାଟି ଲେପଦିଆ ଚାଳିଆ କବାଟ । କିଛି ଲୋକ ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଘର ପାଇଥିବା ବେଳେ, ଆଉ କିଛି ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ, ଚାଷବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ l କାଣର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି ହାତୀ ଏବଂ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ । ଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ପର ଘରେ କାମ ଧନ୍ଦା କରି ଚଳୁଥିବା ବେଳେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି।
ଏକ ମାତ୍ର ଭରସା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ:
ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିବା ବେଳେ ଏକ ମାତ୍ର ଭରସା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ । ଛୋଟ ଛୋଟ ସୋଲାର ସେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୋଲାରରୁ ପାଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ । ରାତିରେ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲେ ଡିବିରି ଲଗାଇ ରୁହନ୍ତି l
ନେପାଳରେ ଅପହଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
କେବଳ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ନା' ଅଛି ସ୍କୁଲ ନା' ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର । ଯଦିଓ ବାଣ୍ଠପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନାପାଳରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ନାହିଁ । 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଫଳରେ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଆସି କୋଠ ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନେପାଳ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ନେପାଳ ବାସିନ୍ଦା । ଗାଁକୁ ନା' ଅଛି ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ, ନା' ଅଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା । ତେଣୁ ଯଦି ହଠାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ, ଗାଁରେ ପଶିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ଓଡ଼ଗାଁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ।
ନେପାଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଜିିଲ୍ଲାପାଳ:
ନେପାଳ ଗାଁର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ୩ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବା ସହ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଗାଁରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି " ନେପାଳରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । "
ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ନେପାଳ ଗାଁ ବୁଲିବା ପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଜଣାପଡ଼ିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧିରେ ଧିରେ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସପ୍ତାହକୁ ସବୁଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଗାଁକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ । "
'ଆମ ଗାଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ '
ନେପାଳ ଗାଁରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବିତା ଯାନୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ । ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ନାହିଁ । ଗାଁରେ କୋଠଘର ଅସୁବିଧା, ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ରହୁଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି l "
ଏପରି କହିଲେ ଓଡଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ :
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକନାଥ ସାହୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି," ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି । ଗାଁକୁ ସୋଲାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବନ ବିଭାଗ ସହ କଥା ହୋଇ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ପରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନାୟାଗଡ଼