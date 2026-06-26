ନୟାଗଡ଼ରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଖୋଳତାଡ଼, 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଯାଞ୍ଚ
ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର 8ଟି ଟିମ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : June 26, 2026 at 4:48 PM IST
NAYAGARH LED STREET LIGHT SCAM, ନୟାଗଡ଼: ଏଲ୍ଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଖୋଲତାଡ଼ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ଭିଜିଲାନ୍ସର ୮ଟି ଟିମ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଡିଏସ୍ପି ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯୋଜନା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଫାଇଲ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବା କଥା, ତାହା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ।
୨୦୨୧-୨୨ ଓ ୨୦୨୨-୨୩ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ବିତ୍ତ ଆୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଗାଁଗୁଡ଼ିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଟେଣ୍ଡର୍ରେ ରହିଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ଆଦୌ ମାନି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି କ୍ଲଷ୍ଟର୍ରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ୧୦ଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ମିଟର, ୫ ଶହ ମିଟର କେବୁଲ, ଏମ୍ସିସିବି, ଆଇ ହୁକ୍, ସସ୍ପେନସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏଣ୍ଡ୍ କ୍ଲାମ୍ପ ଆଣ୍ଡ୍ ଫଟୋ ସୁଇଚ୍ ଟାଇମର୍ ଲଗାଯିବା କଥା । ଏହି ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଲଗାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଲ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏନେଇ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା ।
ବାଲୁଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଯାଉ । ଜିଲ୍ଲାର 194 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 191 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଲିଡି ଲାଇଟ ଲାଗିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି । ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 40ଟି ଏଲିଡି ଲାଇଟ ଲାଗିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 2 ଲକ୍ଷ 64 ହଜାର ଟଙ୍କା । କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ ଗୁଡିକ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା 10 ଦିନ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । "
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ବିଧାର କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ଆମକୁ ଚିଠି ଆସିଲା, ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଛାଡିବାକୁ ଆମକୁ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଲା ପରେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ । ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ।"
LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି: 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, 3 ଠିକାଦାର ଗିରଫ
ଯାଜପୁରରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ; ଗଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼