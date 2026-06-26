ETV Bharat / state

ନୟାଗଡ଼ରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଖୋଳତାଡ଼, 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଯାଞ୍ଚ

ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର 8ଟି ଟିମ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

NAYAGARH LED STREET LIGHT SCAM
LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ଦୁର୍ନୀତି; ନୟାଗଡ଼ରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NAYAGARH LED STREET LIGHT SCAM, ନୟାଗଡ଼: ଏଲ୍‌ଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଖୋଲତାଡ଼ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ଭିଜିଲାନ୍ସର ୮ଟି ଟିମ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଡିଏସ୍‌ପି ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍‌ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯୋଜନା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଫାଇଲ୍‌କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବା କଥା, ତାହା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ।

LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ଦୁର୍ନୀତି; ନୟାଗଡ଼ରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)

୨୦୨୧-୨୨ ଓ ୨୦୨୨-୨୩ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ବିତ୍ତ ଆୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଗାଁଗୁଡ଼ିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଟେଣ୍ଡର୍‌ରେ ରହିଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ଆଦୌ ମାନି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି କ୍ଲଷ୍ଟର୍‌ରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ୧୦ଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ମିଟର, ୫ ଶହ ମିଟର କେବୁଲ, ଏମ୍‌ସିସିବି, ଆଇ ହୁକ୍, ସସ୍ପେନସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏଣ୍ଡ୍ କ୍ଲାମ୍ପ ଆଣ୍ଡ୍ ଫଟୋ ସୁଇଚ୍ ଟାଇମର୍ ଲଗାଯିବା କଥା । ଏହି ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଲଗାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ଲାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅଲ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏନେଇ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା ।

ବାଲୁଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଯାଉ । ଜିଲ୍ଲାର 194 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 191 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଲିଡି ଲାଇଟ ଲାଗିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି । ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 40ଟି ଏଲିଡି ଲାଇଟ ଲାଗିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 2 ଲକ୍ଷ 64 ହଜାର ଟଙ୍କା । କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ ଗୁଡିକ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା 10 ଦିନ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । "

NAYAGARH VIGILANCE
ନୟାଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ବିଧାର କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ଆମକୁ ଚିଠି ଆସିଲା, ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଛାଡିବାକୁ ଆମକୁ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଲା ପରେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ । ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ।"

NAYAGARH LED STREET LIGHT SCAM
LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ଦୁର୍ନୀତି; ନୟାଗଡ଼ରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)
" ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ । ସେ କହିଛନ୍ତି , ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ । 2021, 2022 ଏବଂ 2023 ମସିହା ସ୍କିମରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ସତ୍ୟତା ପଦାକୁ ଆସିବ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି: 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, 3 ଠିକାଦାର ଗିରଫ

ଯାଜପୁରରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ; ଗଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଟିମ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

TAGGED:

NAYAGARH VIGILANCE PROBE
ODISHA LED STREET LIGHT CORRUPTION
NAYAGARH STREET LIGHT SCAM
ନୟାଗଡ ଏଲଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ
NAYAGARH LED STREET LIGHT SCAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.