ହାଇକୋର୍ଟରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ମାମଲା, ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି
ନୟାଗଡର ସରୋଜିନୀ ଭୋଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ । କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ ପାଇଁ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାର । ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଆସନ୍ତା 22ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ।
Kangaroo Court କଟକ: ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଁଚିଲା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ମାମଲା । କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡର ଏକ ପରିବାର । ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଥାନା ଗୋପାଳପୁର ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଭୋଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସରୋଜିନୀ ଭୋଳ । ଆସନ୍ତା 22ରେ ହେବ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ।
କଣ ଘଟଣା ?
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଥାନା ଗୋପାଳପୁର ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଭୋଳ । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସରୋଜିନୀ ଭୋଳ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ । କୌଣସି କାରଣରୁ ଗାଁରେ ବସିଥିଲା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ । ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁଲୋକେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଭୋଳ ଓ ପତ୍ନୀ ସରୋଜିନୀ ଭୋଳଙ୍କୁ ଏକ ଘରକିଆ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସେ ଏତେତେଣେ ବୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଦିଗରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ଭୋଳ ।
କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ, ହନ୍ତସନ୍ତ ପରିବାର:
ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କି, ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସାଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।’
ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି:
ଏନେଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦ୍ଵିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଆବେଦନକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି । ଆବେଦନକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେପରି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ପାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ । ତେଵେ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।’
