ଘର ପଛ ପଟେ ଚାଲିଥିଲା ବାଣ ଭିଡା, ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 6 ଗୁରୁତର
ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ଥାନା କୋରଡା ଗାଁରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : April 3, 2026 at 4:37 PM IST
ନୟାଗଡ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶପଲ୍ଲା ଲଙ୍କାପୋଡି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାଣ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ଥାନା କୋରଡା ଗାଁରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଗୁରୁତର ଆହତ ମାନେ ହେଲେ:
- ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସେଠୀ (କୋରଡ଼ା)
- ନବ ସେଠୀ (କୋରଡ଼ା)
- ନିରଞ୍ଜନ ନାହାକ, ଶ୍ରମିକ (କୋରଡ଼ା)
- ବାପୁନି ନାହାକ, ଶ୍ରମିକ (ମୀନ ଗାଡ଼ିଆ)
- ମନୋଜ ନାୟକ (ମୀନା ଗାଡ଼ିଆ)
- ଅମିତ ସେଠୀ, ନାବାଳକ (ଗଞ୍ଜାମ)
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର 75 ଭାଗ ଶରୀର ପୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନାବାଳକ ଶରୀର 90 ଭାଗ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି l ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ଓ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
ବାଣ ଭିଡିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୋରଡା ଗାଁର ହାଡିବନ୍ଧୁ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାଣ ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ସେମାନେ ହାଡିବନ୍ଧୁ ସେଠୀଙ୍କ ଘର ପଛ ପଟେ ବାଣ ଭିଡୁଥିଲେ । ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ 8 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ।
ଲଙ୍କାପୋଡିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା ବାଣ:
ଏହି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ନବ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାଣ ଫୁଟିଥିଲା । 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଣ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଦଶପଲ୍ଲା ଲଙ୍କାପୋଡି ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା ବାଣ ।’
70ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପୋଡିଛି:
ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ପୂରବୀ କହିଛନ୍ତି, ‘6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କରାଯାଇଛି । 75 ପ୍ରତିଶତ ଶରୀର ପୋଡି ଯାଇଛି ।’
ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ:
ଏନେଇ ନୟାଗଡ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁବାସ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି 11.30ରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବ । ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଲଙ୍କାପୋଡି ପାଇଁ ବାଣ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ପରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ