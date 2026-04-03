ଘର ପଛ ପଟେ ଚାଲିଥିଲା ବାଣ ଭିଡା, ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 6 ଗୁରୁତର

ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ଥାନା କୋରଡା ଗାଁରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

NAYAGARH BLAST
ଘର ପଛ ପଟେ ଚାଲିଥିଲା ବାଣ ଭିଡା, ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 6 ଗୁରୁତର
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 3, 2026 at 4:37 PM IST

ନୟାଗଡ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶପଲ୍ଲା ଲଙ୍କାପୋଡି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାଣ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ଥାନା କୋରଡା ଗାଁରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

କୋରଡା ଗାଁରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ (ETV Bharat Odisha)

ଗୁରୁତର ଆହତ ମାନେ ହେଲେ:

  1. ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସେଠୀ (କୋରଡ଼ା)
  2. ନବ ସେଠୀ (କୋରଡ଼ା)
  3. ନିରଞ୍ଜନ ନାହାକ, ଶ୍ରମିକ (କୋରଡ଼ା)
  4. ବାପୁନି ନାହାକ, ଶ୍ରମିକ (ମୀନ ଗାଡ଼ିଆ)
  5. ମନୋଜ ନାୟକ (ମୀନା ଗାଡ଼ିଆ)
  6. ଅମିତ ସେଠୀ, ନାବାଳକ (ଗଞ୍ଜାମ)
NAYAGARH BLAST
ଘର ପଛ ପଟେ ଚାଲିଥିଲା ବାଣ ଭିଡା, ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 6 ଗୁରୁତର (ETV Bharat Odisha)

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର 75 ଭାଗ ଶରୀର ପୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନାବାଳକ ଶରୀର 90 ଭାଗ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି l ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ଓ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।

ବାଣ ଭିଡିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ:

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୋରଡା ଗାଁର ହାଡିବନ୍ଧୁ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାଣ ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ସେମାନେ ହାଡିବନ୍ଧୁ ସେଠୀଙ୍କ ଘର ପଛ ପଟେ ବାଣ ଭିଡୁଥିଲେ । ହଠାତ୍‌ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ 8 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ।

NAYAGARH BLAST
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ (ETV Bharat Odisha)

ଲଙ୍କାପୋଡିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା ବାଣ:

ଏହି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ନବ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍‌ ବାଣ ଫୁଟିଥିଲା । 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଣ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଦଶପଲ୍ଲା ଲଙ୍କାପୋଡି ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା ବାଣ ।’

70ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପୋଡିଛି:

ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ପୂରବୀ କହିଛନ୍ତି, ‘6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କରାଯାଇଛି । 75 ପ୍ରତିଶତ ଶରୀର ପୋଡି ଯାଇଛି ।’

ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ:

ଏନେଇ ନୟାଗଡ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁବାସ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି 11.30ରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଟିମ୍‌ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବ । ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଲଙ୍କାପୋଡି ପାଇଁ ବାଣ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ପରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

