ନୟାଗଡ଼ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ; ଜଣେ ମୃତ, 5 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି

ନୟାଗଡ଼ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଦଶପଲ୍ଲା ଲଙ୍କାପୋଡି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

ନୟାଗଡ଼ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 4, 2026 at 7:18 PM IST

ନୟାଗଡ଼: ନୟାଗଡ଼ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ । ଦଶପଲ୍ଲା ଲଙ୍କାପୋଡି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ଥାନା କୋରଡା ଗାଁରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୋରଡା ଗାଁର ହାଡିବନ୍ଧୁ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ବାଣ ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ସବୁଦିନ ଭଳି ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ହାଡିବନ୍ଧୁ ସେଠୀଙ୍କ ଘର ପଛ ପଟେ ବାଣ ଭିଡାଯାଉଥିଲା । ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍‌ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ 8 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ହାଡିବନ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁନି ଦେଇ ଏବଂ ରମେଶ ସେଠୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି l ଗୁରୁତର 6 ଜଣଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଦୁଅ ଜଣଙ୍କୁ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି l

ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଇଟାମାଟି ଏବଂ ପଲ୍ଲିଶାସନ ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଫୁଳ ବାଣ ଏବଂ ବାଣ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି । ଯାହାର ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ଇଟାଥାନା ପକ୍ଷରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଦର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପଲ୍ଲି ଶାସନ ଗାଁର ଲଢୁ କେଶର ଭଟ୍ଟବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଇଟା ମାଟିର ନୀଳମାଧବ ସେନାପତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଏବଂ କୁମାର ବାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ବିଫୁଳ ପରିମାଣର ଅଫୁଟା ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରଖିବା ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ଘରେ ବାଣ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜିନ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ।

NAYAGARH BLAST DEATH UPDATE
CRACKER BLAST NEWS
ନୟାଗଡ଼ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ
ODISHA BLAST INCIDENT
NAYAGARH FIRE CRACKER BLAST

