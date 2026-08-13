ନୟାଗଡ଼ରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ! ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗକୁ DRCSଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ

ନୟାଗଡ଼ରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ! ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗକୁ DRCSଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ
ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାର କଳାବଜାରୀ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କାର ସାର ଏବେ 500 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : August 13, 2026 at 7:18 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 8:47 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସାର କଳାବଜାରୀ ଘଟଣା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି । ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡିଲରଙ୍କୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ସାର ବିକ୍ରି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ 60% ସାର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାର ନ ଉଠାଇବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି । କିଛି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ନଦେଇ କଳାବଜାରୀରେ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳିବ ।
ଏଭଳି ସଙ୍ଗିନୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଚଣ୍ଡୀବସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଖମାରସାହି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରୁ । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସାର ନ ବାଣ୍ଟି କଳାବଜାରୀ କରାଯାଇଛି । 222 ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ସାର ବାହାରେ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସାର କଳାବଜାରୀ ପଛରେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ମାସେ ତଳେ ଖମାର ସାହି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଆସିଥିବା 200 ବସ୍ତା ସାରକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନଦେଇ ସମ୍ପାଦକ ବାହାରେ କଳାବଜାରୀ କରି ୟୁରିଆ ସାର ବସ୍ତା 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସୋସାଇଟିରୁ ସାର ନପାଇ ଚାଷୀମାନେ ଖୋଲା ମାର୍କେଟରୁ ସାର ଚଢା ଦର କିଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ୟୁରିଆ ସାର ବସ୍ତା 800ରୁ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଚାଷୀ ପପୁନ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର ବିକିଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି l ଖାତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଚଢ଼ିଛି ହେଲେ ଗୋଦାମରେ ସାର ନାହିଁ । ସେମାନେ କଳାବଜାରୀ କରି ବିକିଦେଉଛନ୍ତି l ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସାର ପାଉନାହାଁନ୍ତି l
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ସାର କଳା ବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଚାଳିତ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ 60% ସାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । DRCS ଅନନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାର ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ । ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାର ଦେବା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି । ସାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରୀ ଦେଢ଼ ମାସ ସମୟ ରହିଛି ।"
ତେବେ ସୋସାଇଟିରେ ସାର ଖୋଲାମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଅଭିଯୋଗକୁ DRCS ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା DRCS କହିଛନ୍ତି ।
DRCS ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ସାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମପାଖକୁ 3100ଏମଟି ସାର ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ 138ଟି ସୋସାଇଟିରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି l ମାର୍କଫେଡ (MARKFED ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିପଣନ ସଂଘ) ପାଖରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଇଁ 200 ଏମଟି ସାର ମହଜୁଦ ରହିଛି l ଫେଜ୍ ହିସାବରେ ସାର ଆସୁଛି ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ଦିଆଯିବ l"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୟାଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ଚିନ୍ତା, ମିଳୁନି ସାର ବଢିଛି ଦର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ