ବାଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ: ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି, ଚିନ୍ତାରେ ନୟାଗଡ଼ ଚାଷୀ

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦଘାଟନ ହେବାର 20 ଦିନ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

Nayagarh Farmers Alleges Irregularities in Paddy Procurement
ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ନୟାଗଡ ଚାଷୀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 22, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Paddy Mandi ନୟାଗଡ଼: ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଅମଳ କରି ବାଡିରେ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍‌ଘାଟନ ହେବାର 20 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି । କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ବି ମିଳିଛି । ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନାହିଁ । ସେପଟେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଧାନ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ 7-8 କିଗ୍ରା କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ନୟାଗଡ ଚାଷୀ (ETV Bharat)

ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି:

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦଘାଟନ ହେବାର 20ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଚାଷୀ ବାହାରେ ଦଲାଲଙ୍କୁ 18 ଶହ ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ମିଲରଙ୍କ କଟନୀ ଛଟନୀ ଜିଦି ଜାଲରେ ଧନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ । ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାତଗଣତି କେତୋଟି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି । ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ଓ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଏବଂ ମିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି । କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 7ରୁ 8 କେଜି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ମିଲରମାନେ ଜିଦ ଧରିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି । ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

Nayagarh Farmers Alleges Irregularities in Paddy Procurement
ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ନୟାଗଡ ଚାଷୀ (ETV Bharat)

ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:

ଚାଷୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏବର୍ଷ ଭଲ ଧାନ ଦେଉଛୁ । ତଥାପି କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି । କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 7ରୁ 8 କିଲୋ କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯାଉଛି ।"

ଚାଷୀ ଅଲେଖ ସ୍ବାଇଁ ଟୋକନ ଦେଇଛନ୍ତି, "କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି । ବାହାରେ ଧାନ ବିକିଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହେବ ।"

ଚାଷୀ ସଚ୍ଚିଦାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଟୋକନ ଆଣି ରଖିଛୁ । ବହୁତ ଦିନ ବିତି ଗଲାଣି, ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି । ବାଡ଼ିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଶୁଖୁଛି । ଟୋକନର ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି ।"

ମଣ୍ଡି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା:

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମେସେଜ ଆସିଛି । ୩୦ ପ୍ରତିଶତି ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀ ଟୋକନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ରୋକିବା ପାଇଁ ଗତ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 153 ପାକ୍ସ ଦ୍ଵାରା 174ଟି ସ୍ଥାନରେ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯିବ ।

Nayagarh Farmers Alleges Irregularities in Paddy Procurement
ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ନୟାଗଡ ଚାଷୀ (ETV Bharat)

ନୟାଗଡ଼ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ମୁରଲୀ କ୍ରୀଷ୍ଣା ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନକୁ ନିଆଯିବ । କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ । 174ଟି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ । 10 ଲକ୍ଷ 16 ହଜାର କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପ୍ରଥମ ପଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଛି । 57 ହଜାର 972 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ l ଦଲାଲି ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ମଣ୍ଡି ସୁପରଭାଇଜିଂ ଅଫିସର, ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

