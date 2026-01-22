ବାଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ: ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି, ଚିନ୍ତାରେ ନୟାଗଡ଼ ଚାଷୀ
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦଘାଟନ ହେବାର 20 ଦିନ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
Published : January 22, 2026 at 4:39 PM IST
Paddy Mandi ନୟାଗଡ଼: ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଅମଳ କରି ବାଡିରେ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର 20 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି । କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ବି ମିଳିଛି । ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନାହିଁ । ସେପଟେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଧାନ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ 7-8 କିଗ୍ରା କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି:
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦଘାଟନ ହେବାର 20ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଚାଷୀ ବାହାରେ ଦଲାଲଙ୍କୁ 18 ଶହ ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ମିଲରଙ୍କ କଟନୀ ଛଟନୀ ଜିଦି ଜାଲରେ ଧନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ । ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାତଗଣତି କେତୋଟି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି । ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ଓ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଏବଂ ମିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି । କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 7ରୁ 8 କେଜି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ମିଲରମାନେ ଜିଦ ଧରିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି । ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ଚାଷୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏବର୍ଷ ଭଲ ଧାନ ଦେଉଛୁ । ତଥାପି କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି । କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 7ରୁ 8 କିଲୋ କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯାଉଛି ।"
ଚାଷୀ ଅଲେଖ ସ୍ବାଇଁ ଟୋକନ ଦେଇଛନ୍ତି, "କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି । ବାହାରେ ଧାନ ବିକିଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହେବ ।"
ଚାଷୀ ସଚ୍ଚିଦାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଟୋକନ ଆଣି ରଖିଛୁ । ବହୁତ ଦିନ ବିତି ଗଲାଣି, ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି । ବାଡ଼ିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଶୁଖୁଛି । ଟୋକନର ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି ।"
ମଣ୍ଡି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା:
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମେସେଜ ଆସିଛି । ୩୦ ପ୍ରତିଶତି ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀ ଟୋକନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ରୋକିବା ପାଇଁ ଗତ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 153 ପାକ୍ସ ଦ୍ଵାରା 174ଟି ସ୍ଥାନରେ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 'ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ଉଠିବ ଧାନ'
ଧାନ କିଣାରେ ସରକାରଙ୍କ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି; ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି
ନୟାଗଡ଼ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ମୁରଲୀ କ୍ରୀଷ୍ଣା ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନକୁ ନିଆଯିବ । କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ । 174ଟି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ । 10 ଲକ୍ଷ 16 ହଜାର କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପ୍ରଥମ ପଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଛି । 57 ହଜାର 972 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ l ଦଲାଲି ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ମଣ୍ଡି ସୁପରଭାଇଜିଂ ଅଫିସର, ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼