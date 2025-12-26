ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ନୟାଗଡ ମେଡିକାଲ: 4 ଦିନ ସଫା ହୋଇନି ୱାର୍ଡ, ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ
କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ବାସି ପଚାସଢା ଖାଦ୍ୟ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି । ଠିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖା ଦେଇଛି ।
Published : December 26, 2025 at 8:09 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଚିକିତ୍ସାଳୟ । 4ଦିନ ହେଲା ସଫା ହେଇନି ମେଡିକାଲ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ବେଡ଼ । କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରୁ ନେଇ ସର୍ଜରୀ, ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପରିବେଶ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ହୋଇ ନାକ ଫାଟି ପଡୁଛି । ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।
ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଗଦା ଗଦା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭରି ଯାଇଛି ନୟାଗଡ଼ ମେଡିକାଲର ପରିବେଶ । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଛନ୍ନତା ଅଭାବରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଦରମା ନମିଳିବାରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ 50 ଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି,"ସେପଟେ 4ଦିନ ହେଲା ସଫା ହୋଇ ନାହିଁ ଶୌଚାଳୟ । ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଚଟାଣ ସଫା ହୋଇନଥିବାରୁ ମଇଳା ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପଡିଛି । କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ବାସି ପଚାସଢା ଖାଦ୍ୟ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ।"
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଠିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀମାନେ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ପଡି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସି ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଗାଧେଇବା, ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ଶୌଚ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପରୁ ପାଣି ଆସୁ ନଥିବାରୁ ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ । ଫଳରେ 4 ଦିନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡି ଯାଇଛି । ବାହାର ହେଉ ଅବା ଭିତର ସବୁଠି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଗଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି।
ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା:
ହଠାତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିବା ମେଡିକାଲ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ନୂଆ ଠିକା ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ବାକି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବ ଦରମା ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ତାପସ ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବ ମାସର ଦରମା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ । ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଦରମା ମିଳିବ । ହେଲେ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ । ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ସହ କେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ । ଆମେ ଏଠାରେ ସମୁଦାୟ 50 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛି । "
ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ:
ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମସ୍ଯାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ମେଡିକାଲ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଦୁଇ ମାସର 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ଥଂସ୍ଥାକୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।"
