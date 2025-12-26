ETV Bharat / state

ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ନୟାଗଡ ମେଡିକାଲ: 4 ଦିନ ସଫା ହୋଇନି ୱାର୍ଡ, ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ

କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ବାସି ପଚାସଢା ଖାଦ୍ୟ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି । ଠିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖା ଦେଇଛି ।

Nayagarh medicals Cleanliness gone for a toss while clerical staffs staged protest
ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ; ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ନାକ, 4 ଦିନ ସଫା ହୋଇନାହିଁ ୱାର୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 26, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
ନୟାଗଡ଼: ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଚିକିତ୍ସାଳୟ । 4ଦିନ ହେଲା ସଫା ହେଇନି ମେଡିକାଲ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ବେଡ଼ । କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରୁ ନେଇ ସର୍ଜରୀ, ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପରିବେଶ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ହୋଇ ନାକ ଫାଟି ପଡୁଛି । ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।

ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ; ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ନାକ, 4 ଦିନ ସଫା ହୋଇନାହିଁ ୱାର୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଗଦା ଗଦା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭରି ଯାଇଛି ନୟାଗଡ଼ ମେଡିକାଲର ପରିବେଶ । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଛନ୍ନତା ଅଭାବରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଦରମା ନମିଳିବାରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ 50 ଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି,"ସେପଟେ 4ଦିନ ହେଲା ସଫା ହୋଇ ନାହିଁ ଶୌଚାଳୟ । ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଚଟାଣ ସଫା ହୋଇନଥିବାରୁ ମଇଳା ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପଡିଛି । କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ବାସି ପଚାସଢା ଖାଦ୍ୟ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ।"

Uncleaned medical wards
ଅପରିଷ୍କାର ମେଡିକାଲ୍ ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ (ETV Bharat Odisha)

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଠିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀମାନେ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ପଡି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସି ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଗାଧେଇବା, ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ଶୌଚ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପରୁ ପାଣି ଆସୁ ନଥିବାରୁ ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ । ଫଳରେ 4 ଦିନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡି ଯାଇଛି । ବାହାର ହେଉ ଅବା ଭିତର ସବୁଠି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଗଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି।

Nayagarh District Head Hospital
ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା:


ହଠାତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିବା ମେଡିକାଲ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ନୂଆ ଠିକା ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ବାକି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବ ଦରମା ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Cleaning staffs on protest
ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)

ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ତାପସ ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବ ମାସର ଦରମା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ । ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଦରମା ମିଳିବ । ହେଲେ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ । ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ସହ କେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ । ଆମେ ଏଠାରେ ସମୁଦାୟ 50 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛି । "

Uncleaned medical wards
ଅପରିଷ୍କାର ମେଡିକାଲ୍ ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ (ETV Bharat Odisha)

ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ:

ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମସ୍ଯାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ମେଡିକାଲ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଦୁଇ ମାସର 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ଥଂସ୍ଥାକୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

