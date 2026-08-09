ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ! 5-G ଯୁଗରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁ, ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣି ନା ବିଦ୍ୟୁତ...
ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗରେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିନି 'ବିକାଶ' ଗାଡି । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : August 9, 2026 at 9:19 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 9:35 PM IST
ନୟାଗଡ: ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 79 ବର୍ଷ ପୂରିଛି ହେଲେ ଏବେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ । ପିଇବା ପାଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଆବାସ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଭଳି ଅନେକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅନେକ ଗାଁ । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଦୁଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଡା ଗାଁ l ଦଶପଲ୍ଲା ଠାରୁ 30 କିମି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାପରେ ପଡିବ ଦୁଡା ଗାଁ l
ଅବହେଳିତ ଦୁଡା ଗାଁ-
ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମର 200 ବାସିନ୍ଦା । ଜିଲ୍ଲାର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ । ବଣ ପାହାଡ ଘେରା ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାପାଇଁ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଲ ରାସ୍ତା । ମୋବାଇଲ ସେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟୁତ, ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁ ଲୋକେ । ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ସେବା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ।
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଗାଁରେ ଏବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ତାଟି କବାଟ ପଡେ । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗାଁରେ ବିଦୁତ ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି ତାର ବି ଟଣା ହୋଇଛି ହେଲେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ । ଗାଁରେ ବିଏସଏନଏଲ ଟାଓ୍ୱାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଛି କିନ୍ତୁ ନେଟଓ୍ୱର୍କ ନଥିବାରୁ ବିପଦ ସମୟରେ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ-
ଗାଁରେ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ । କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଫାଇଲରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଫଳକ ରହିଛି । ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ।
ପାନୀୟ ଜଳ -
ଗାଁରେ ପାଣିଟାଙ୍କି ପ୍ରକଳ୍ପ 2021 ମସିହାରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତେକ ଘରକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ଟ୍ୟାପ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 7ଦିନ ପାଣି ମିଳିଥିଲା ତାପରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାନୀୟଜଳ ଟାଙ୍କି l କୂଅରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଖରାଦିନେ ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣି ଚଳୁଛନ୍ତି ଦୁଡା ଗାଁବାସି l ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଁର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦୟ ଅମାତ l
ବିଦ୍ୟୁତ -
ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦୁଡା ଗାଁରେ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ l ଦୁଡା ଗାଁର ଲୋଚନ କଂହରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମନ ବୁଝେଇବା କଥା ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଶା କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ l ଲାଇନ୍ କେତେବେଳେ ବି ରହୁନାହିଁ କଟିଗଲେ କାହାକୁ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାଁନ୍ତି l ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ଡିବିରୀ ଲଗେଇକି ରହୁଛୁ ହେଲେ କିରୋସିନ ବି ମିଳୁନି ଡିବିରୀ ପାଇଁ l ଟିଭି ଆଉ ଫ୍ୟାନ କଣ ସାଧାରଣ ବଲଟିଏ ଜଳିପାରୁନି l
ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଗମନାଗମନ-
ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି l ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପାହାଡ଼ ସାଜିଛି ସାହାଭରସା ବୋଲି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ କହିଛନ୍ତି l
ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଏହି ସୁବିଧା ବି ଦୁଡାରେ ହେଇଛି ବାଟମାରଣା l ଅଶିକ୍ଷିତ ଗାଁବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା ମାନେ l ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁମାରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଏସଏଚଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ଆମ ନାମରେ କଣ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ।
"ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନେଟଓ୍ୱର୍କ ରହୁନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ 45 କିଲୋମିଟର ଦଶପଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି । ଟେଲିଫୋନ ସେବା ପାଇଁ ଗଛ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଓ ଟାଓ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ," କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ ଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ଶିବିର କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶରଣକୁଳ ଥାନାବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମହିଳା; ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି ହେଲେ ଆଇଆଇସି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ