ନୟାଗଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ

ସରିନି ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କହୁଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ । ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 3, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
ନୟାଗଡ଼: ସରିନି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କହୁଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ । ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ନୟାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କହିଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କାମ କେମିତି ହେବ ? ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଭାପତି ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ।

ନୟାଗଡ଼ର ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନୟନ କାମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ଏହି କାମରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ସହ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି । ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ମନ୍ଦିର କମିଟି ।ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।

ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ :

ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଭାପତି, ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ,ମନ୍ଦିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସମୟରେ ୩ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା । ୨୦୨୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଦାନ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ, ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନାହିଁ । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ଵ ଚଟାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ତାହାର ନିର୍ଣାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ହେଲେ ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଚଟାଣ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଏହି କାମ ପାଇଁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଚଟାଣ କାମ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ । ଏକ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଚଟାଣ ଓ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ । ନଚେତ୍ ମନ୍ଦିର ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ସମୂହ ଧାରଣା ଦିଆଯିବା ସହ ୧୦୧ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରାଯିବ ।

ଏପରି କହିଲେ ମନ୍ଦିର ସୁପରଭାଇଜର:
ଏନେଇ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସୁପରଭାଇଜର, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ । କାମ କିଛି ଭଲ ହେଇନାହିଁ l ଅଧାପନ୍ତରିଆ କରି କାମ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି । କିଛି ହେଲେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇନାହିଁ l 3 କୋଟି 50ଲକ୍ଷ ଆସିଥିଲା ହେଲେ ଏତେ ପଇସା କ'ଣ କରିଲେ, ତାହା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ । ସେ ପଇସା ବିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି l ହେଲେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ l "

'କାମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ସରିଲାଣି'
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରଜତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 3 କୋଟି 50ଲକ୍ଷ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କାମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ସରିଲାଣି । ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ? ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଉ । ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ l "

'ସବୁ କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି'

ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର କମିଟି,ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ମନ୍ଦିର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । 3 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଛି କାମ ହୋଇନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଚଟାଣ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି କି ରହିଛି । ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ । ହେଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କହୁଛି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ? ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପଦେକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁ । ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳ ହେବ ।"

ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କାମ ହୋଇଛି: ଯନ୍ତ୍ରୀ
ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 2 କୋଟି 86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ରହିଥିଲା । ଆମେ ସେହି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ କାମ କରିଛୁ । ଯାହା ବି ଥିଲା ସେହି ଆନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ,ନୟାଗଡ଼

