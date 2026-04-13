ଛେନାପୋଡ଼କୁ GI ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ତେଜିଲା; ପିୟୁଷ ଗୋୟାଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପୁରୀ ସାଂସଦ
ନୟାଗ଼଼ଡ ଜିଲ୍ଲାର ଛେନାପୋଡ ଏକ ନିଆରା, ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ମିଠା । ଛେନାପୋଡ ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଏକ ମିଠା ନୁହେଁ, ଏହା ଓ଼ଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡିତ । ରିପୋର୍ଟ-ମନେରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 13, 2026 at 5:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛେନାପୋଡକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦାବି ପୁଣି ତେଜିଲା । ଛେନାପୋ଼ଡ ଦିବସରେ ଏ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର । ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ GI ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋୟାଲଙ୍କୁ ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପାତ୍ର l
ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡିତ ଛେନାପୋଡ଼
ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼କୁ GI ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁଦିନ ହେବ ଦାବି ରହି ଆସିଛି । ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋୟାଲଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି କହିଛନ୍ତି, ନୟାଗ଼଼ଡ ଜିଲ୍ଲାର ଛେନାପୋଡ ଏକ ନିଆରା, ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ମିଠା । ଛେନାପୋଡ ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଏକ ମିଠା ନୁହେଁ, ଏହା ଓ଼ଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡିତ ।
ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ନୟାଗ଼ଡ ଜିଲ୍ଲା ମୋ ଲୋକସଭା ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ଏଠିକାର ଛେନାପୋଡ ତିଆରି କରୁଥିବା କାରିଗର, ବ୍ୟବସାୟୀ ଛେନାପୋଡକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଲେ ଛେନାପୋଡକୁ ଏକ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ । ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋୟାଲ । ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି l
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋୟଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୟାଗ଼ଡ ଛେନାପୋଡକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ଦରଖାସ୍ତ 1067 ନମ୍ବରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି । ଏ ନେଇ ଏକ ସମୂହ ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ଆସନ୍ତା ମେ 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ତେବେ ଛେନାପୋଡକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି
ନୟାଗଡ଼ରେ ସୀମିତ ଥିବା ଛେନାପୋଡ଼ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସହ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଛେନାପୋଡ଼ ଭୋଗ ଭାବେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହି ମିଠାର ଗୌରବକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୧୧କୁ ‘ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ’ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନୟାଗଡ଼ର ଏହି ସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ମିଠା ପରମ୍ପରାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢାଇ ଦେଇଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଳକା ଛେନାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଛେନାପୋଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଦିବସ ପଛର ଇତିହାସ
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ 'ଛେନାପୋଡ଼', ବିଶ୍ବ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସରେ ମାନ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ନୟାଗଡ଼ର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ