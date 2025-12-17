ETV Bharat / state

ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପରିବାର: ମାସକରେ ବାପା ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସାହାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି 5 ପ୍ରାଣୀ

ନୟାଗଡରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । 24 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ପୁଅ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ । କେମିତି ଚଳିବେ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ।

NAYAGARH 3 SUSPICIOUS DEATH
ସାହାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି 5 ପ୍ରାଣୀ (ETV Bharat Odisha)
Published : December 17, 2025 at 8:46 PM IST

ନୟାଗଡ: ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ ଉକ୍ତି ଅଛି ‘ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ’...ଏକଥା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଏହି ପରିବାର ସହ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି । ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଯିବ । ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାର । ବାପା...ଜେଜେ..ଦାଦା.. ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କାହା ମଥାର ସିନ୍ଦୂର ଲିଭିଛି, କିଏ ବାପାକୁ ହରାଇଛି ତ କିଏ ସ୍ବାମୀକୁ ହରାଇଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ଏପରି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜଣା । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଚେମେଡ଼ି ଗାଁରେ ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏପଟେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛି ପରିବାର । ଖାଇବେ କଣ ? ଚଳିବେ କେମିତି ? ଏ ଚିନ୍ତା ଏବେ ଘାରିଛି । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଟିମ୍‌ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ହେବ ।

ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)

24 ଦିନରେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପରିବାର:

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଚେମେଡ଼ି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ନାହାକ(65)ଙ୍କ ପରିବାର । ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ, ଦୁଇ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଓ 3 ନାତୁଣୀ । ତିନି ନାତୁଣିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯଥାକ୍ରମେ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ଗତ ନଭେମ୍ବର 23ରେ ମାଙ୍କୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ନାହାକ(35 ବର୍ଷ) ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ସେ ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଙ୍କୁ ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଗତ 8 ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ । ଏହାପରେ ଘରର ସାନ ପୁଅ ମୁନା ନାହାକ(23 ବର୍ଷ) ଗତ 15 ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ବାପା-ଜେଜେ-ଦାଦାକୁ ହରାଇ ସ୍ତବ୍ଧ 3 ଝିଅ....

24 ଦିନରେ 3 ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପରିବାର ଉପରେ ଏବେ ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ଛାଇ ଯାଇଛି । କାହା ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଶୁଖୁନି । ଆଖି ଆଗରେ ବାପା, ଦାଦା, ଜେଜେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରର 3 ଝିଅ । ଅକାଳରେ 3ଟି ଜୀବନ ଝଡିପଡିବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁଲୋକେ ।

ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇଲା ପରିବାର:

ତେବେ ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ନାହାକ । ସୁଶାନ୍ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ । ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେଥିରୁ ଚଳୁଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର । ହେଲେ ଏବେ ଘରର 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୂରା ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ ଛିଣ୍ଡି ପଡିଛି । କେମିତି ଚଳିବେ, କିପରି ପାଠ ପଢିବେ । ଏ ଚିନ୍ତା ଏବେ ପରିବାରକୁ ଘାରିଛି ।

ମାଙ୍କେଙ୍କ ଅଭାବୀ ପରିବାର:

ମାଙ୍କେଙ୍କ ଘର କହିଲେ ଝାଟିମାଟିର ଘର । ପରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଟିଏ ପାଇଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘରଟିକୁ ତୋଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଅଧପାନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡ଼ିରହିଛି l ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଘରକୁ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ l ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ 8 ପ୍ରାଣୀକୁଟୁମ୍ବ । ଏବେ 3 ଝିଅ କିପରି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ପରିବାରକୁ ।

ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ:

ବାପା, ଦାଦା, ଜେଜେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୃତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସୁଭାଷିନୀ ନାହାକ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାପାଙ୍କର ସବୁ କାମସାରିବା ପରେ ଜେଜେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ପରେ ଦାଦା ଚାଲିଗଲେ ଏବେ ଘରେ ଆମେ ତିନିଭଉଣୀ ବୋଉ ଆଉ ଜେଜେମା ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ? ରୋଗ ତ କିଛି ନଥିଲା ଏମିତି ସବୁ କେମିତି ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି ।’


ପଡୋଶୀ କବିତା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଡର ଲାଗୁଛି ଏକସାଙ୍ଗରେ ପରିବାରର ବାପା ପୁଅ ମାନେ ମରିଗଲେ ସହିହଉନି କାହାରିକୁ ବୟସ ବି ବହୁତ ହେଇନଥିଲା କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନଥିଲା ।’

ସେହିପରି ନୟାଗଡ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଇରାନୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି । କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଯଦି କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା ମେଡିକାଲ ନେଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ l ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏଠାକୁ ମେଡିକାଲ ଟିମ ଆସିବା ଜରୁରୀ ରହିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ l’

‘ମେଡିକାଲ ଟିମ୍‌ ପଠାଯିବ’:


ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏହା ଶୁଣିକି ଦୁଃଖିତ, ମେଡିକାଲ ଟିମକୁ ପଠାଇ ଦେଖିବା କିଛିବି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କି ନାହିଁ । ଯଦି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତେବେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତା, ମେଡିକାଲ ଟିମ ଗଲାପରେ ଜଣାପଡିବ l’

ସେହିପରି ନୟାଗଡ CDMO ଡା.ପୁଷ୍ପା ନୀଳିମା ଲାକ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିବୁ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଟିମ ଯିବେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କାରଣ ଖୋଜିବୁ ।’

ସେପଟେ ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

