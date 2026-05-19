ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ; ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେଡି

ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ; ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେଡି
ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ 45 ଜଣ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : May 19, 2026 at 4:15 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ବିଜେଡି ଛାଡି ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ଆଉ ତାସହ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ମଧ୍ଯ ବଢ଼ିଛି ।କିଶୋରଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଗାଦିଚୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର୍-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ । ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର 29ଟି ପଞ୍ଚୟତର 45 ଜଣ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ତା ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଗତ ରବିବାର ଦଳୀୟ କର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 45 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଅନାସ୍ଥା ସପକ୍ଷରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ 45 ଜଣ ସମିତିସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ପତ୍ର ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନସ୍ଥା ଭୋଟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ 3 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ; ସୁବାସ କଅଁର, ସରୋଜ ରଣସିହ କ୍ଷୀରୋଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ 2 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ବାଲୁଗାଁର ମନୋଜ ନାୟକ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ଦଳେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପାଇଁ 4 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲାଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ ।
- ପ୍ରଥମ ଦଫା : ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନିୟମିତ ସଭା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
- ଦ୍ବିତୀୟ ଦଫା : ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ।
- ତୃତୀୟ ଦଫା : ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲୋକାଭୀମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି ।
- ଚତୁର୍ଥ ଦଫା : ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ଯ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଳାଇ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ।
ତେଣୁ ସମିତିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକା ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି," ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦେଖାଇ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର 2ଦିନ ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛୁ । ଆମେ 45 ଜଣ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ପତ୍ର ସହ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ।"
ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସ୍ବଇଚ୍ଛାରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି । ମୋତେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ । ମୋ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛି । ବିଜେଡି ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଅଛି, ରହିବ ।"
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଜେଡିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି । ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ଶଙ୍ଖ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି । ଏହା ଖାଲି ନାଟକ । ଅନାସ୍ଥା ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଥିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମିଛ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା କହିଛି ବିଜେପି । ସେମାନେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ରହିଛନ୍ତି । ଅନାସ୍ଥା କାଟ୍ ଖାଇ ଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ନସିର ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି," କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ରହିଛୁ । ଆଗକୁ ଅନାସ୍ଥା କରେଇ ଦେବୁନାହିଁ l ଯେଉଁମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ଜଣ ବହୁତ ଜଲଦି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ । ଏମିତି କି ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜେ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ l "
ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସମାଦାର କହିଛନ୍ତି," ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ଥାବର ଦସ୍ତଖତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।ଏବେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତଖତ କାଗଜପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ସେ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତଖତକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ଏହାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।"
୨୯ ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗଠିତ । ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚକୁ ମିଶାଇଲେ ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୫୮ ରହିଛି । ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ମୋଟ୍ ୬୦ଟି ଭୋଟ୍ ହେଉଛି । କିଶୋରଙ୍କୁ ଅନାସ୍ଥାରେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମୋଟ୍ ଭୋଟର ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଅର୍ଥାତ ୪୧ ଜଣଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଯେହେତୁ ଅନାସ୍ଥା ସପକ୍ଷରେ ୪୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢିଛି । କିଶୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ହରାଇବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ସେପଟେ ବିଜେପି ହାତରେ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମିଶାଇ 15 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ରହିଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ହାତରେ 45 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଅରୁଣଙ୍କ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ଵରୀ ସିଂ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଜଣା ପଡିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼