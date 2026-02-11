ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ: ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଆଣି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ
ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ବିଜେଡ଼ି ନେତା କର୍ମୀମାନେ ରାଲିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
Published : February 11, 2026 at 7:50 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତିକୁ ନେଇ ନୟାଗଡରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡି । ନୟାଗଡ ପୋଲିସ ପଡିଆ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷୀ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ । ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଜ ଦାବି ଜଣାଇ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
'ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରଦର୍ଶନ'
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ି ନେତା କର୍ମୀ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଜେଡି ନେତା ସଂଜୟ ଦାସବର୍ମା ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରାମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଅନେକ ଚାଷୀ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ନେତା କର୍ମୀ ସାମିଲ ଥିଲେ । ନିଆରା ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାଲିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡ଼ି ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
'7ରୁ 10 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀ'
ଆଜି (ବୁଧବାର) ନୟାଗଡ଼ରେ ଦଶପଲ୍ଲାର ଯୁବ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ବ ଓ ନୟାଗଡ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବାର 21 ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢିବା ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡିିଥିବା ଆଦି ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡ଼ି ଉଠାଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 7ରୁ 10 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯାଇ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଉଛି । ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ଏକ ଧୋକା ଓ ବିଜେପି ଦଳ ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶୃତି ପାଳନ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ନେତା କହିଛନ୍ତି ।
'ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶୃତି ପାଳନ କରୁନାହିଁ ବିଜେପି'
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ୪୦ହଜାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢିଚାଲିଛି । ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗିରହୁଛି । ଯଦି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଦଳ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଓ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ସରକାର କଟନିଛଟନି କରୁଛନ୍ତି'
ବିଧାୟକ ନୟାଗଡ, ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାର କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି । ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରକରେ ଆମେ ଆଜି ଧାନ ଆଣି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ । ସରକାର ଧାନ ନ ଉଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାନ ଦେଇକରି ଆସିବୁ । ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ।"
'ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ ହେବ'
ବିଜେଡ଼ି ନେତା, ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ସମସ୍ତ ବଳକା ଧାନ କିଣିବୁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀ 4ଥର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି । ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ଦ୍ବିତୀୟରେ ଟୋକେନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ତୃତୀୟରେ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ 150 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ସିଲିଂ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଚାଷୀକୂଳକୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ।"
ମିଲରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୟାଗଡ, ମଧୁମିତା ରଥ କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି ପତ୍ର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ଏହାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବୁ । 177ରୁ 174 ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି । 9ଲକ୍ଷ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଧାନରୁ 7 ଲକ୍ଷ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିସାରିଛି । ମିଲର ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।"
