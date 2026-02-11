ETV Bharat / state

ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ: ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଆଣି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ

ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ବିଜେଡ଼ି ନେତା କର୍ମୀମାନେ ରାଲିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

ନୟାଗଡ଼ରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ବିଜେଡ଼ି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 11, 2026 at 7:50 PM IST

ନୟାଗଡ଼: ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତିକୁ ନେଇ ନୟାଗଡରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡି । ନୟାଗଡ ପୋଲିସ ପଡିଆ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷୀ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ । ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଜ ଦାବି ଜଣାଇ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ନୟାଗଡ଼ରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ବିଜେଡ଼ି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

'ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରଦର୍ଶନ'
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ି ନେତା କର୍ମୀ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଜେଡି ନେତା ସଂଜୟ ଦାସବର୍ମା ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ , ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରାମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଅନେକ ଚାଷୀ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ନେତା କର୍ମୀ ସାମିଲ ଥିଲେ । ନିଆରା ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାଲିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡ଼ି ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

ନୟାଗଡ଼ରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ବିଜେଡ଼ି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

'7ରୁ 10 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀ'
ଆଜି (ବୁଧବାର) ନୟାଗଡ଼ରେ ଦଶପଲ୍ଲାର ଯୁବ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ବ ଓ ନୟାଗଡ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବାର 21 ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢିବା ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡିିଥିବା ଆଦି ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡ଼ି ଉଠାଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 7ରୁ 10 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯାଇ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଉଛି । ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ଏକ ଧୋକା ଓ ବିଜେପି ଦଳ ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶୃତି ପାଳନ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ନେତା କହିଛନ୍ତି ।

ନୟାଗଡ଼ରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ବିଜେଡ଼ି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

'ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶୃତି ପାଳନ କରୁନାହିଁ ବିଜେପି'
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ୪୦ହଜାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢିଚାଲିଛି । ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗିରହୁଛି । ଯଦି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଦଳ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଓ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ନୟାଗଡ଼ରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ବିଜେଡ଼ି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

'ସରକାର କଟନିଛଟନି କରୁଛନ୍ତି'
ବିଧାୟକ ନୟାଗଡ, ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାର କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି । ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରକରେ ଆମେ ଆଜି ଧାନ ଆଣି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ । ସରକାର ଧାନ ନ ଉଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାନ ଦେଇକରି ଆସିବୁ । ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ।"

'ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ ହେବ'
ବିଜେଡ଼ି ନେତା, ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ସମସ୍ତ ବଳକା ଧାନ କିଣିବୁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀ 4ଥର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି । ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ଦ୍ବିତୀୟରେ ଟୋକେନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ତୃତୀୟରେ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ 150 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ସିଲିଂ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଚାଷୀକୂଳକୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ।"

ମିଲରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୟାଗଡ, ମଧୁମିତା ରଥ କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି ପତ୍ର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ଏହାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବୁ । 177ରୁ 174 ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି । 9ଲକ୍ଷ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଧାନରୁ 7 ଲକ୍ଷ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିସାରିଛି । ମିଲର ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

